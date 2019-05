Pilotos de American Airlines pidieron solución a Boieng antes del segundo accidente

En una reunión a puerta cerrada, los pilotos de la compañía incluso argumentaron que Boeing debería presionar a las autoridades aeronáuticas para que tomasen una medida de emergencia, aunque ello significase la puesta en tierra de los modelos Boeing 737 Max.



Los ejecutivos de Boeing se resistieron, según las fuentes del Times, quienes argumentaron que no querían apresurar una solución y dijeron que esperaban que los pilotos pudieran manejar los aparatos sin problemas.



Mike Sinnett, vicepresidente de Boeing, reconoció no obstante que el fabricante estaba evaluando posibles fallos de diseño en el avión, incluido un nuevo software, pero se resistió a adoptar un enfoque más contundente arguyendo que aún no estaba claro que el nuevo sistema fuera el culpable del accidente de Lion Air, que mató a 189 personas en marzo pasado.



"Nadie aún tiene que concluir que la única causa de esto fue esta función en el avión", dijo Sinnett refiriéndose al software del sistema antibloqueo, según una grabación de la reunión del 27 de noviembre revisada por The New York Times.



Menos de cuatro meses después, un vuelo de Ethiopian Airlines se estrelló, matando a las 157 personas a bordo. El sistema antibloqueo defectuoso desempeñó un papel en ambos desastres, según las investigaciones de las autoridades.



Los accidentes de los vuelos 610 de Lion Air, en octubre de 2018, y del 302 de Ethiopian, este pasado marzo, han provocado una crisis en la empresa aeronáutica, que ha interrumpido las entregas del avión 737 MAX, vetado en los espacios aéreos de prácticamente todo el mundo y que ha alterado las operaciones de numerosas aerolíneas.



Boeing ultima un paquete de mejoras que incluyen una actualización de software para esta gama de aviones y aún debe ser aprobado por las autoridades, en un esfuerzo por "devolver el 737 MAX al servicio y recuperar la confianza de los clientes, los reguladores y la gente que vuela", indicó la compañía.