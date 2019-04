Pionyang critica declaraciones de asesor de Trump sobre Corea del Norte

SEÚL, Corea del Norte (EFE).- Una alta funcionaria de Corea del Norte advirtió hoy de que "no puede salir nada bueno" si el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, vuelve a hacer declaraciones sobre Pionyang como las que ha hecho recientemente, en las que dudó de la desnuclearización norcoreana.



Choe Son-hui, primera viceministra de Relaciones Exteriores del régimen de Pionyang, se refería a una entrevista de Bolton a Bloomberg en la que dijo que Estados Unidos no ve "indicaciones reales" de que Pionyang quiera deshacerse de su arsenal nuclear.



"Nunca esperábamos que Bolton hiciera comentarios razonables", afirmó Choe, a cargo de las relaciones con Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en declaraciones recogidas con por la agencia norcoreana KCNA.



Pero Bolton dado que es el "máximo consejero de seguridad de la Casa Blanca", debería tener en cuenta "el contexto de las discusiones que se llevan a cabo entre altos funcionarios (de los dos países) para celebrar una tercera cumbre, añadió Choe.



"No puede salir nada bueno si sigue hablando de esa forma en el futuro", agregó la alta funcionaria del régimen de Pionyang.



No es la primera vez que Corea del Norte dirige sus dardos contra Bolton, pero la advertencia se conoce dos días después de que Pionyang pidiera que Washington reemplace al secretario de Estado, Mike Pmpleo, como interlocutor con el régimen de Kim Jong-un.



Estas declaraciones surgen después del fracaso de la segunda cumbre entre Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, que se celebró a fines de febrero pasado, como continuación de los contactos que tuvieron en junio de 2018 en Singapur.