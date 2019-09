Plácido Domingo cancela participación en Nueva York

El tenor español Plácido Domingo canceló su actuación en la obra "Macbeth" a pocas horas de su estreno en la Ópera Metropolitana de Nueva York (Met), luego de las acusaciones de acoso sexual que le persiguen.

Su participación en el montaje de la obra que iba a representar este miércoles, será cancelada, confirmó la institución, tras señalar que la decisión se produce luego de la queja de empleados de la ópera por la presencia del cantante en esta temporada.

La Met dijo que esperará los resultados de la investigación debido a que el tenor tenía programado presentarse con la reconocida compañía de ópera siete veces en esta temporada.

Plácido Domingo comunicó este martes su decisión, acusado por una veintena de mujeres de acoso sexual, y dijo a través de un comunicado enviado al diario The New york Times que no volverá a actuar en el Met.

Citó que aún cuando rechaza las acusación y le preocupa el ambiente en el que la gente es condenada sin el debido proceso, reflexionó que su aparición en "Macbeth" quitaría atención al trabajo de sus colegas en el escenario y detrás del telón. "He pedido ser retirado (del cartel) y doy las gracias a los líderes del Met por acceder a mi petición".

El Met deja claro que Domingo "acordó retirarse de todas las actuaciones" y que lo hace con efecto "inmediato". Ambos están de acuerdo en que debía apartarse, reiteró el comunicado con el anuncio sin ofrecer más comentarios. En su lugar actuará el barítono Zeljko Lucic.

El pasado 12 de agosto, nueve mujeres, ocho de ellas de forma anónima, acusaron de acoso sexual al artista español, quien respondió que siempre creyó que eran relaciones e interacciones "consensuadas" y "bienvenidas".

Hace 20 días se informó de otros 11 casos de acusaciones, a lo que el tenor respondió a través de un portavoz que era una campaña "imprecisa y contraria a la ética" para denigrarlo. De las 20 mujeres, solo dos han dado su nombre.

La situación del tenor español, de 78 años, el cantante de ópera más conocido del mundo y una de las figuras más importantes de esta industria, ha dividido al mundo de la ópera, donde por una parte le dan su respaldo al cantante y para otros las acusaciones en su contra son suficientes.