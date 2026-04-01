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Plan de ocupación es impensable, dice Líbano

Por EFE

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Plan de ocupación es impensable, dice Líbano

Beirut, Líbano.- El ministro libanés de Defensa, Michel Menassa, consideró el anuncio realizado este martes por Israel sobre su intención de controlar el sur del Líbano como una violación "sin precedentes" de la soberanía y afirmó que "jamás aceptarán" una prohibición al regreso de los desplazados de esa región.

"El Líbano rechaza categórica y absolutamente estas amenazas, que constituyen una violación flagrante y sin precedentes de su soberanía e integridad territorial, así como un total desprecio por el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", denunció Menassa.

"Hablar de prohibir el regreso de los ciudadanos libaneses a su tierra y de repetir el ´modelo de Gaza´ en el sur del Líbano constituye un crimen atroz que el Líbano jamás aceptará", agregó.

Este martes, su homólogo israelí, Israel Katz, anunció que buscan controlar el sur del Líbano "hasta el río Litani", lo que equivale a alrededor de un 8 % del territorio libanés, y que establecerán allí "una zona de seguridad" a modo de línea defensiva contra misiles antitanque.

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Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano acompañada de una operación terrestre.

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