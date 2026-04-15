Planean regularizar a miles de inmigrantes

MADRID.- El gobierno de España puso en marcha el martes una medida de regularización migratoria que anunció a principios de este año, lo que allana el camino para que cientos de millas de inmigrantes que viven y trabajan sin autorización en la nación del sur de Europa puedan solicitar su estatus legal.

El enfoque difiere de forma marcada de las actitudes predominantes en gran parte de Europa sobre la inmigración, en las que los gobiernos intentan reducir el número de llegadas e intensificar las deportaciones, y contrasta con las duras políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló que la medida era "un acto de justicia y una necesidad". Reiteró la postura de su gobierno de que las personas que ya viven y trabajan en el país deben "hacerlo en igualdad de condiciones" y pagar sus impuestos.

"Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones", escribió Sánchez.

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El gobierno calcula que medio millón de personas que viven en las sombras de la sociedad española podrían ser elegibles para solicitarla. Analistas dicen que la cifra probablemente sea mayor. El centro de análisis Funcas calcula aproximadamente 840.000 migrantes viven en España sin autorización.