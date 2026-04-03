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Plantean sanciones contra Irán por Ormuz

Por EFE

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A

Londres, Ing.- Unos 40 países acordaron este jueves explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado emitido tras una reunión virtual convocada por el Reino Unido.

Los gobiernos participantes, presididos por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, subrayaron su determinación de "asegurar la libertad de navegación y reabrir" esa vía marítima, que Teherán mantiene prácticamente cerrada desde que EU e Israel iniciaron el 28 de febrero la guerra contra Irán, que respondió con ataques a los barcos que navegaban por el golfo Pérsico.

El pasado martes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, sin precisar la cantidad, y prohíbe el tránsito de buques de Estados Unidos e Israel.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que el pago podría ascender a dos millones de dólares (1,7 millones de euros) por buque o un sistema basado en el cargamento, similar al Canal de Suez.

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