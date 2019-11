Polémica por cónsul dominicano que comparó a mujeres tatuadas con prostitutas

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en plena alarma social en la República Dominicana por una oleada de feminicidios, las afirmaciones de un diplomático comparando a las mujeres que llevan tatuajes con prostitutas han causado indignación en el país.



En declaraciones durante un programa de radio este miércoles, el recién designado cónsul dominicano en Sao Paulo, Melton Pineda, criticó la proliferación de tatuajes en la sociedad dominicana argumentando que, en el pasado, solo se tatuaban las prostitutas y los proxenetas.



"¿Qué conducta es esa en la sociedad dominicana? (...) Los tatuajes yo se los veía a las mujeres vagabundas. Un tatuaje, un cuero (puta). Un hombre con tatuajes, un chulo", dijo Pineda, en declaraciones que repitió hoy en el mismo programa, El Sol de la Mañana, aunque en esta ocasión presentó sus excusas a las mujeres que le "malinterpretaron" o que se "ofendieron".



Varios grupos feministas han criticado duramente estas declaraciones, aunque ni el Gobierno ni la Cancillería han reaccionado de forma oficial ante las palabras del nuevo cónsul en Brasil, designado el pasado viernes y que aún no ha tomado posesión de su cargo.



El colectivo feminista Mujer y Salud considera "gravísimas" las declaraciones de Pineda, señaló a Efe la militante Cinthia Velasco.



"Lamentamos y denunciamos que (...) sigamos teniendo que escuchar ideas que motivan la discriminación, el estigma y la clasificación de las personas en decentes e indecentes. La mujeres tenemos pleno derecho a gobernar nuestros cuerpos en todos los niveles posibles", afirmó la activista.



Velasco recalcó que es "gravísimo que un político dominicano sienta que puede tomar un micrófono para cuestionar la libertad de las mujeres a decidir sobre su forma de vida y, además, hacerlo de forma despectiva".



La organización Plan Internacional, que trabaja por la igualdad entre niños y niñas, no quiso dar una respuesta directa a las palabras del cónsul en Brasil, pero sí criticó este tipo de "discurso machista".



"Hay un discurso actual muy potente que refuerza la desigualdad de género y busca controlar las vidas y la sexualidad de las niñas y las mujeres a través de normas de género que definen lo que deben hacer, ponerse, vestirse, etc.", dijo a Efe la directora de Plan Internacional en República Dominicana, Virginia Saiz.



En su opinión, "para terminar con la violencia de género, hay que desafiar y cambiar el discurso machista. Tolerar este discurso, reírse con sus bromas nos hace cómplices a todos y lo seguimos perpetuando y normalizando", agregó.



Ante el revuelo causado por sus afirmaciones, Pineda se justificó en la tertulia radiofónica de este jueves, diciendo: "quiero pedir excusas a las mujeres que me malinterpretaron o que leyeron la malinterpretación y se ofendieron".



Pineda también expresó su oposición a toda violencia contra la mujer, pero a renglón seguido, reiteró sus palabras.



"Yo lo que dije es que cuando iba a esos sitios, a esos lupanares (...) yo veía a esas mujeres con esos tatuajes y ellas no eran monjas, eso no era un convento, y los que estaban allí eran chulos y trabajadoras sexuales, vamos a modificar el lenguaje, porque yo tengo que modificar el lenguaje ahora".



Pineda, periodista de profesión, es conocido en los medios como la Bazuca por sus fuertes comentarios.



Fue nombrado cónsul en Sao Paulo el pasado viernes y milita en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo presidente, Miguel Vargas, es ministro de Relaciones Exteriores