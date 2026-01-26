Polémica por proyección de documental de Melania en la Casa Blanca

NUEVA YORK, EU, enero 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Mientras Minneápolis agoniza, la Casa Blanca celebra al estilo Versalles con el estreno de "Melania", el documental sobre la Primera Dama pagado por Amazon con unos ochenta millones de dólares, 35 de los cuales se agregaron en el último minuto como promoción para salvar a la señora Trump de un vergonzoso fracaso.

Así lo señalan comentaristas y críticos, que hablan de una noche de gala en el East Room, 70 VIP con esmóquines, palomitas de maíz y galletas con monogramas en blanco y negro.

Estados Unidos se encuentra sumido en una doble emergencia, y los rumores alimentan la polémica: la proyección tuvo lugar apenas horas después del tiroteo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que mató al enfermero Alex Pretti, y mientras el invierno azotaba al país, que dejó a veinte fallecidos en tormentas de nieve.

"Y qué hace el presidente? Noche de cine en la Casa Blanca", atacó en redes sociales la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez.

Entre los invitados a la proyección, en ausencia de Jeff Bezos, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, se llevó la peor parte de la indignación.

"Cuál era la película? La que viste mientras ciudadanos estadounidenses resultaban heridos de muerte?", le escribió el accionista Adam Cochran, mientras que en redes sociales se lanzaban llamamientos al boicot del iPhone: "Es hora de considerar un Android".

Dirigida por Brett Rattner, resucitado por los Trump tras una década de exilio de Hollywood por acoso sexual, "Melania" narra 20 días en la vida de la Primera Dama y culmina con la segunda investidura de su marido.

"Un inolvidable 'detrás de escena' de uno de los eventos más importantes de nuestro tiempo", comentó el propio Trump en Truth, mientras que Melania llamó a sus 70 invitados "iconoclastas culturales".

Entre ellos, además de Cook, el director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, la reina Raina de Jordania, el exboxeador Mike Tyson y Azzi Agnelli, la hija de Giovannino, filántropa y socialité.

Entre los invitados se encontraba también Lynn Martin, directora de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde Melania dará el toque de campana el miércoles antes de regresar a Washington para el estreno oficial el 29 de enero en el renombrado Trump Kennedy Center.

El documental se estrenará en aproximadamente 1500 cines al día siguiente y será su verdadera prueba de fuego, con una recaudación estimada de 5 millones de dólares en taquilla.