Policía de Uvalde indaga supuesta amenaza de bomba en escuela

La policía de Uvalde está investigando una supuesta amenaza de bomba hecha este viernes en Robb Elementary School, el sitio abandonado tras un tiroteo masivo el 24 de mayo de 2022.

El plantel ha estado cerrado desde que un hombre armado de 18 años mató a 19 estudiantes y dos maestros. También hay planes para su eventual demolición, recordó KENS, afiliada a CBS y propiedad de Tegna Inc.

La policía declaró que la llamada entró a las 10:40 am del viernes.

Indicó que una persona les dijo que habían colocado bombas alrededor de la escuela y que él estaba manejando con un rifle de asalto. El área fue cerrada mientras las autoridades investigaban y se informaban a los residentes cercanos. No ha habido evacuaciones en el vecindario circundante.

No se proporcionó más información y la policía aún no ha realizado un arresto. Piden a la gente que evite la zona.

"Estamos tomándolo en serio, pero pensamos que podría ser una broma", dijo el alcalde Don McLaughlin, reportó Univision.

"El Departamento de Policía recibió una llamada que indicaba que se habían colocado bombas en Robb y otras personas afirman que [un hombre] conducía su camioneta con un rifle de asalto AR", indicó.