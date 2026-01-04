logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Fotogalería

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Policía investiga a gerentes de bar

Sigue la identificación de las víctimas del incendio en Suiza

Por AP

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Policía investiga a gerentes de bar

Crans Montana, Suiza.- Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar donde un incendio en una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos.

Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y causar un incendio involuntariamente, dijo a los reporteros la fiscal jefe de la región de Valais, Beatrice Pilloud. Ella mencionó que la pesquisa ayudará a "explorar todas las pistas". El anuncio de la investigación no reveló el nombre de los gerentes.

Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio que estalló alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves en el bar Le Constellation en la estación de esquí alpina de Crans-Montana. La policía ha indicado que muchos de los heridos eran adolescentes o jóvenes de entre 20 y 25 años.

Los investigadores señalaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña provocaron el letal fuego al acercarse demasiado al techo del bar, atestado de juerguistas por Nochevieja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, las autoridades planeaban investigar si el material de insonorización del techo cumplía con la normativa y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. Las autoridades añadieron que examinarán otras medidas de seguridad en el recinto, como los extintores de incendios y las salidas de emergencia.

El principal responsable de seguridad de la región de Valais, Stéphane Ganzer, dijo a la radio pública SRF el sábado que "un accidente tan grande con un incendio en Suiza significa que algo no funcionó, tal vez el material o tal vez la organización en el lugar". Añadió: "Algo no funcionó y alguien cometió un error, estoy seguro de eso".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura que emerge tras la captura de Maduro?
    ¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura que emerge tras la captura de Maduro?

    ¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura que emerge tras la captura de Maduro?

    SLP

    EFE

    Emerge como figura clave

    Fuente anónima reporta al menos 40 muertos tras ataque en Venezuela
    Fuente anónima reporta al menos 40 muertos tras ataque en Venezuela

    Fuente anónima reporta al menos 40 muertos tras ataque en Venezuela

    SLP

    Redacción

    Un funcionario venezolano citado por The New York Times habla de posibles víctimas civiles y militares.

    Venezolanos se dividen en Nueva York tras detención de Maduro
    Venezolanos se dividen en Nueva York tras detención de Maduro

    Venezolanos se dividen en Nueva York tras detención de Maduro

    SLP

    EFE

    Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro se movilizaron en Nueva York

    Avión que transporta a Nicolás Maduro llegó a Nueva York
    Avión que transporta a Nicolás Maduro llegó a Nueva York

    Avión que transporta a Nicolás Maduro llegó a Nueva York

    SLP

    EFE

    Se espera que comparezca ante un tribunal federal por acusaciones de narcoterrorismo