Policía investiga a gerentes de bar

Crans Montana, Suiza.- Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar donde un incendio en una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos.

Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y causar un incendio involuntariamente, dijo a los reporteros la fiscal jefe de la región de Valais, Beatrice Pilloud. Ella mencionó que la pesquisa ayudará a "explorar todas las pistas". El anuncio de la investigación no reveló el nombre de los gerentes.

Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio que estalló alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves en el bar Le Constellation en la estación de esquí alpina de Crans-Montana. La policía ha indicado que muchos de los heridos eran adolescentes o jóvenes de entre 20 y 25 años.

Los investigadores señalaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña provocaron el letal fuego al acercarse demasiado al techo del bar, atestado de juerguistas por Nochevieja.

Asimismo, las autoridades planeaban investigar si el material de insonorización del techo cumplía con la normativa y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. Las autoridades añadieron que examinarán otras medidas de seguridad en el recinto, como los extintores de incendios y las salidas de emergencia.

El principal responsable de seguridad de la región de Valais, Stéphane Ganzer, dijo a la radio pública SRF el sábado que "un accidente tan grande con un incendio en Suiza significa que algo no funcionó, tal vez el material o tal vez la organización en el lugar". Añadió: "Algo no funcionó y alguien cometió un error, estoy seguro de eso".