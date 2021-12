Policía israelí golpea a fotógrafo mientras cubría una protesta en Jerusalén

JERUSALÉN (AP) — Un fotógrafo de The Associated Press fue empujado y golpeado por la policía israelí en un ataque no provocado el viernes mientras cubría una protesta en un barrio conflictivo de Jerusalén, ante lo cual fue trasladado a un hospital con heridas en la cabeza.



La AP declaró estar indignada por la violencia ejercida contra el fotógrafo Mahmud Illean, en tanto que un destacado grupo de defensa por los derechos de los periodistas pidió que se adopten medidas disciplinarias contra los policías que participaron en el ataque.

El periodista cubría una manifestación semanal en el vecindario Sheikh Jarrah, en Jerusalén oriental, donde los palestinos que residen allí desde hace tiempo combaten los intentos de colonos judíos para desalojarlos de sus hogares. El caso, que ha atraído atención mundial y exacerbado las tensiones entre israelíes y palestinos, lleva meses ante la Corte Suprema de Israel.

De acuerdo con Illean, la manifestación del viernes fue relativamente tranquila, con sólo pequeñas riñas entre la policía fronteriza paramilitar de Israel y los manifestantes.

Según relata, unos 15 minutos después de que la protesta llegara a su fin, se le acercó un grupo de policías fronterizos que le lanzaron granadas aturdidoras.

Un video de lo ocurrido muestra a Illean de pie frente a un coche blanco cuando uno de los agentes se le acerca, lo empuja hacia atrás, haciéndolo caer al suelo, y luego lo golpea varias veces. En un segundo video puede verse a Illean fotografiando a los policías que atacaban a otros periodistas antes de que el agente lo agrediera.

El rostro de Illean estaba ensangrentado, y él fue trasladado al hospital Hadassah de Jerusalén para que le hicieran radiografías. No sufrió ninguna fractura, y varias horas después volvió a casa con la cara magullada y dolor de cabeza y espalda.

La policía fronteriza de Israel es una fuerza paramilitar que suele acudir a sofocar disturbios, y sus agentes han sido blanco de atacantes palestinos. A la vez, con frecuencia sus agentes han sido acusados de utilizar fuerza excesiva contra manifestantes desarmados y periodistas.

"Estamos indignados por este ataque no provocado y absurdo por parte de la policía israelí hacia un fotógrafo de la AP, que sólo realizaba su trabajo", dijo Lauren Easton, portavoz de la AP. "Ese tipo de violencia contra los periodistas es abominable e inaceptable".

La Foreign Press Association, que representa a unos 400 periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales en Israel y los territorios palestinos, dijo que el incidente del viernes fue el más reciente en una serie de ataques a policías por parte de la policía fronteriza.

"La Foreign Press Association condena firmemente este comportamiento, que genera serios interrogantes sobre la disciplina y el profesionalismo de los agentes", señaló el grupo. Pidió una "investigación seria" y "acciones disciplinarias pertinentes contra el agente involucrado".

En respuesta a la FPA, la policía envió un comunicado diciendo que los agentes estaban despejando el área tras una manifestación violenta en la que un agente fue golpeado en la cabeza y lesionado ligeramente por una silla arrojada por un manifestante. No dio explicaciones sobre por qué Illean fue agredido, y sólo dijo que las autoridades relevantes llevarían a cabo una investigación.