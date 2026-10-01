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Policía se enfrenta con opositores en Perú

Por AP

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Policía se enfrenta con opositores en Perú
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      LIMA.- Miembros de varios sindicatos chocaron el miércoles con la policía en la capital peruana durante una pequeña protesta contra un paquete de leyes solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori para combatir el crimen, enfrentar el fenómeno climático El Niño e impulsar medidas económicas.

      Es la primera protesta contra Fujimori en Lima, aunque en agosto han ocurrido paros regionales contra el gobierno en las regiones de Loreto y Ucayali, en especial por el alza de los precios de los combustibles.

      El gobierno de Fujimori ha pedido al Congreso autorización para legislar por 120 días en más de 60 campos y aprobar medidas tributarias, laborales, penitenciarias, migratorias y económicas para promover el empleo, las pequeñas empresas, la inversión y el desarrollo productivo.

      Pero los sindicatos han observado aspectos que podrían debilitar diversos derechos de los trabajadores. "Lo que este gobierno está buscando, dentro de ese paquete, es introducir medidas...para eliminar los topes a las tasas de interés bancarias, reducir los derechos de los trabajadores jóvenes y debilitar los derechos laborales", dijo Luis Solís, dirigente del sindicato de trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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