Polonia utilizará minas para defenderse de Rusia

Varsovia, Polonia.- Polonia utilizará minas terrestres antipersona y antitanque para defender su frontera oriental ante la creciente amenaza de Rusia, declaró el viceministro de Defensa a The Associated Press el viernes, cuando el país abandonó oficialmente una convención internacional que prohíbe el uso de estas controvertidas armas

El Tratado de Prohibición de Minas Antipersona de 1997, también conocido como Convención de Ottawa, prohíbe a los firmantes mantener o usar minas antipersona, que pueden permanecer activas durante años y son conocidas por haber causado sufrimiento a gran escala entre la población civil en antiguas zonas de conflicto de países como Camboya, Angola y Bosnia-Herzegovina.

Polonia, que ratificó el documento en 2012 y construyó la destrucción de su arsenal de minas antipersona en 2016, se retiró del tratado y afirma que planea reanudar su fabricación.

Según el mandatario, Polonia necesita defenderse de Rusia, un país con "intenciones muy agresivas hacia sus vecinos" y que nunca se comprometió con el tratado internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí