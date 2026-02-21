Polonia utilizará minas para defenderse de Rusia
Varsovia, Polonia.- Polonia utilizará minas terrestres antipersona y antitanque para defender su frontera oriental ante la creciente amenaza de Rusia, declaró el viceministro de Defensa a The Associated Press el viernes, cuando el país abandonó oficialmente una convención internacional que prohíbe el uso de estas controvertidas armas
El Tratado de Prohibición de Minas Antipersona de 1997, también conocido como Convención de Ottawa, prohíbe a los firmantes mantener o usar minas antipersona, que pueden permanecer activas durante años y son conocidas por haber causado sufrimiento a gran escala entre la población civil en antiguas zonas de conflicto de países como Camboya, Angola y Bosnia-Herzegovina.
Polonia, que ratificó el documento en 2012 y construyó la destrucción de su arsenal de minas antipersona en 2016, se retiró del tratado y afirma que planea reanudar su fabricación.
Según el mandatario, Polonia necesita defenderse de Rusia, un país con "intenciones muy agresivas hacia sus vecinos" y que nunca se comprometió con el tratado internacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú
AP
Las lluvias provocaron dos muertes y daños en viviendas y cultivos en varias regiones del país.
Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba
AP
Autoridades cubanas implementan medidas para mitigar impacto en salud ante restricciones y falta de recursos.
Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones
AP
El presidente Trump considera acciones militares limitadas mientras Irán prepara propuesta de acuerdo nuclear.