Polvo sahariano tiñe de rojo el cielo de Grecia

Atenas, Grecia.- Una potente tormenta trajo vientos con fuerza de vendaval e inundaciones en Grecia, dejando a un hombre muerto y tiñendo de un rojo intenso el cielo sobre Creta.

Los tonos rojos surrealistas del cielo grabaron escenas apocalípticas sobre Creta, donde la tormenta con vientos con fuerza de vendaval se combinó con una tormenta de polvo sahariano.

En el territorio continental, medios griegos informaron que un hombre de 55 años murió después de quedar atrapado debajo de un automóvil cuando fue arrastrado por el aumento repentino de las aguas en la localidad de Nea Makri, a unos 25 kilómetros (16 millas) al noreste de la capital griega, Atenas.

Se registraron cortes de electricidad en varios suburbios de Atenas, mientras el tráfico se volvió caótico en el centro de la ciudad por árboles derribados y autos que quedaron varados a causa del nivel del agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otras islas del Egeo, las calles se convirtieron en riachuelos mientras el mar embravecido agravó las fuertes lluvias en las zonas costeras.

En la isla de Paros, vehículos fueron arrastrados y un pequeño puente se derrumbó. El alcalde de la isla indicó que las escuelas permanecieron cerradas el jueves.