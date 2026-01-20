Por gran tormenta magnética, intensa aurora boreal

JUNEAU, Alaska, EE.UU.-La aurora boreal podría ser visible en todo Canadá y gran parte de los estados del norte de Estados Unidos —y posiblemente más al sur— el lunes por la noche, luego de una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra, según muestra un pronóstico.

El vaticinio, del Centro de predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), llega en medio de intensas tormentas geomagnéticas y de radiación solar, comentó Shawn Dahl, coordinador de servicios en el centro.

Las tormentas geomagnéticas —que pueden dar lugar a intensas auroras boreales— también pueden interferir con las operaciones de satélites, las comunicaciones GPS y otras infraestructuras, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dahl expresó que no se prevé que la tormenta actual se debilite mucho hasta algún momento del martes.

En noviembre, tormentas solares generaron auroras vibrantes en partes de Europa, incluidos Hungría y el Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Kansas, Colorado y Texas.

Las tormentas de radiación solar pueden afectar objetos en el espacio y ciertos tipos de sistemas de comunicación, pero Dahl hizo notar que los astronautas en la estación espacial internacional no están en riesgo actualmente. En más de dos décadas no se había registrado una tormenta con la intensidad de esta, apuntó.