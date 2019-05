Por prejuicio, el 56 % en EEUU cree que no deben enseñarse números arábigos

La firma de investigación de mercados Civic Science, que elaboró el estudio, preguntó a 3 mil 624 personas en EE.UU. si la enseñanza debería incluir los números arábigos como parte del programa escolar, sin explicar cuáles son esos números.



Según la empresa, el estudio estaba diseñado para "sacar a la luz el prejuicio de aquellos que no entendieron la pregunta".



Los números arábigos modernos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se originaron en la India alrededor del siglo V, y se les conoce como "arábigos" porque los musulmanes de Al Andalus los introdujeron en Europa.



En respuesta a esa cuestión, el 56 % de los encuestados opinó que la enseñanza de los números arábigos debería estar prohibida en las escuelas, frente al 29 % que consideró que debería incluirse y el 15 %, que no tuvo opinión al respecto.



La aversión tiene una clara diferenciación política: entre quienes dijeron que los números arábigos deberían ser prohibidos, el 72 % se identificó como republicano.



"La mayoría de la gente no conoce el origen de nuestro sistema numérico y, sin embargo, de todos modos eligieron una respuesta tribal", comentó en un mensaje tuit el presidente de Civic Science, John Dick.



"Damas y caballeros: este es el testimonio más triste y divertido de la ignorancia y prejuicios estadounidenses que jamás habíamos visto en nuestras encuestas", añadió.



En otra encuesta reciente Civic Science preguntó a los entrevistados si el currículo escolar debería incluir la teoría creacionista del sacerdote católico, matemático, astrónomo y profesor de física belga George Lemaitre.



Los encuestadores no mencionaron que Lemaitre fuera el autor de la teoría conocida como Big Bang, según la cual el universo se originó en una explosión.



El 53 % de los 4 mil 151 encuestados dijo que su teoría no debería enseñarse en las escuelas, el 20 % dijo que sí y el 27 % no dio opinión.



En este caso, aparentemente, el hecho de que el teórico fuera un sacerdote católico inclinó la balanza política para el lado contrario: entre quienes dijeron que no debería darse esa enseñanza el 73 % se identificó como demócrata.