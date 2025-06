¿Por qué el hijo de Trump dijo que México serían decapitado en segundos?

Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, dio una entrevista en Fox News en la que habló del conflicto entre Israel e Irán. Pero en ese marco, lanzó una polémica comparación, señalando que, si México atacara Estados Unidos, "sería decapitado en cuatro segundos".

El tercer hijo de Trump conversó con el presentador Sean Hannity, en el marco del décimo aniversario de que su padre ingresara en el escenario político internacional.

Hannity comenzó a preguntar a Eric sobre el conflicto desatado entre Israel e Irán y lanzó una pregunta a Eric: ¿Cómo reaccionaría el presidente, en caso de ser atacado con cohetes por parte de un enemigo?

Eric decidió usar a México como ejemplo: "Si México, digamos que ese fuera el escenario, disparara cohetes contra Estados Unidos, creo que serían decapitados en unos cuatro segundos".

Aseguró que "Estados Unidos no toleraría algo así. Ningún estadounidense lo permitiría. Ningún líder estadounidense lo permitiría. Mi padre, sin duda, no lo permitiría".

A manera de aclaración de que no es la situación actual, añadió que "creo que es un gran paralelismo con lo que está sucediendo ahora mismo", dijo.

- "Trump no quiere guerras", dice su hijo

Eric Trump defendió que su padre no busca involucrarse en guerras. "Él ha dicho durante una década que no quiere ir a la guerra", dijo. Sin embargo, acotó, "si tiene que hacerlo, va a reventarles la cabeza".

El presidente Trump acortó su participación en la Cumbre de los Siete (G7) en Ananaskis, Canadá, para regresar a Washington debido al conflicto desatado entre Israel e Irán, que se enfrentan en ataques cruzados desde que, la noche del jueves al viernes pasado, Israel lanzó una primera ofensiva, argumentando que busca frenar "la amenaza nuclear iraní".

Trump dijo, en su vuelo de regreso a Washington, que no está buscando un "cese el fuego" entre Israel e Irán, sino un "verdadero final" del conflicto, y exigió que Irán "renuncie por completo" a su programa nuclear.