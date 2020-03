Portugal cierra bares y aplaza la actividad sanitaria no urgente

El Gobierno de Portugal ordenó este sábado el cierre de todos los bares después de las 21.00 horas locales y aplazará toda la actividad sanitaria que no sea urgente para hacer frente a la pandemia por coronavirus, que ha causado 169 infectados en el país y de momento ningún fallecido.



El Ministerio de Administración Interna informó en un comunicado que el cierre de los bares en horario nocturno se aplicará a partir de hoy sábado hasta el 9 de abril y podrá prorrogarse en función del desarrollo de la pandemia.



La medida llega después de que en las redes sociales se hayan compartido imágenes de las zonas de ocio nocturno de Lisboa con una gran afluencia de personas la pasada madrugada.



El Ejecutivo ya había ordenado la restricción a un tercio del aforo de todos los establecimientos de hostelería, el cierre de discotecas y limitaciones en la asistencia a los centros comerciales.



En Portugal, que se encuentra en estado de alerta desde el viernes -medida que permite reorganizar las fuerzas de seguridad y militares ante eventos imprevistos-, hay 169 casos confirmados de coronavirus, 57 más que un día antes, y ningún fallecido.



La ministra de Sanidad, Marta Temido, alertó hoy en rueda de prensa de que el país "entra en una fase de crecimiento exponencial de la epidemia" y apeló a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades para conseguir frenar la curva de propagación del virus.



"El aislamiento social es una práctica que se debe tomar en serio (...) Si los comportamientos no cambian, el Servicio Nacional de Salud no va a aguantar", defendió.



La actividad sanitaria no urgente se aplazará a partir de la próxima semana y las farmacias pasarán a atender solo a través de ventanillas, como hacían actualmente durante la madrugada, para evitar el contagio.



Las autoridades están recopilando datos para evaluar la capacidad de respiradores disponibles en el país, para lo que han pedido también información a la sanidad privada sobre sus medios disponibles.



También movilizarán enfermeros que no trabajan en hospitales pero que tienen formación en cuidados intensivos y se están reforzando las reservas de mascarillas en los hospitales.



Las regiones insulares de Madeira y Azores, que cuentan con gobiernos regionales, anunciaron hoy que colocarán en cuarentena a todos los viajeros que lleguen a los archipiélagos.



Por ello, el Gobierno portugués apeló a la población del resto del país a no desplazarse a estas regiones.