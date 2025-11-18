Posponen audiencia de Vicente Carrillo Fuentes en corte de EU

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", fue pospuesta para el 8 de enero de 2026 luego de ser solicitada por la fiscalía y la defensa, el lunes.

El cambio de fecha también obedece a un cambio de abogados, luego de que Carrillo Fuentes ya no enfrenta la pena de muerte y por ello decidió cambiar su defensa, indican documentos judiciales.

Desde abril se informó que "El Viceroy" negocia un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de EU, según trascendió durante una breve audiencia en una corte federal neoyorquina.

Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes -alias "El señor de los cielos"- y fundador del poderoso Cártel de Juárez.

Desde esa fecha, se informó que "se ha estado negociando desde hace dos meses y creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo", dijo la Fiscalía a la jueza, en una audiencia que duró menos de 10 minutos y en la que al acusado se le vio sonreír con su equipo de defensa y conversar animadamente con el traductor asignado por la corte, mientras esperaban a la magistrada.