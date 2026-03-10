logo pulso
Precios del petróleo oscilan por el conflicto

Por EFE

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Precios del petróleo oscilan por el conflicto

Londres, Ing.- El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este lunes un 6,76 % en una sesión muy volátil para el mercado marcada por el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio, pero finalizó por debajo de los 100 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, que llegó a alcanzar más de 118 dólares a lo largo de la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con niveles no vistos desde 2022, tras la invasión rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, fue perdiendo impulso hasta registrar los 98,96 dólares en el momento de la liquidación de la sesión.

Sin embargo, después de finalizar la jornada de negociación, el brent experimentó una brusca caída, hasta los 84,50 dólares en su punto más bajo y posteriormente estabilizado en la cota de los 90 dólares, como reacción a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo hoy que la guerra con Irán está "prácticamente terminada", que han dado un cierto respiro a los inversores.

El oro negro inició este lunes con un extraordinario repunte de cerca del 28 % con respecto al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 92,69 dólares, ante el creciente temor del mercado sobre la interrupción continuada de suministro en Oriente Medio.

    Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo

    SLP

    El Universal

    Especialistas advierten que la guerra entre EU, Israel e Irán puede afectar el déficit fiscal y los subsidios a Pemex en México.

    Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados

    SLP

    AP

    Ataques de Israel contra infraestructura iraní y respuesta de Irán aumentan la incertidumbre en la región y los mercados globales.

    Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería

    SLP

    AP

    La ley busca replicar la reforma petrolera para atraer inversión extranjera al sector minero.

    Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos

    SLP

    El Universal

    Organismo que agrupa a Uber, Didi y Rappi advierte sobre impacto en movilidad aeroportuaria durante Copa Mundial.