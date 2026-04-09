Prepara Chile medidas por violencia escolar

SANTIAGO.- Chile fue sacudido hace unos días por un ataque armado en un colegio , cuando un estudiante de 18 años mató con un cuchillo a una inspectora y dejó cuatro heridos. El incidente, considerado por las autoridades como el primer caso de violencia escolar planificada, desató ola de amenazas de tiroteos y otros hechos violentos.

Los ataques armados en Chile son inusuales, aunque en el país se han producido casos de violencia escolar y es conocido por las manifestaciones estudiantiles que a menudo terminan de forma violenta.

En los últimos años se ha registrado una escalada tanto en la frecuencia como en el nivel de agresividad de los hechos.

El gobierno del presidente José Antonio Kast , en el poder hace menos de un mes, se vio obligado a anunciar medidas para fortalecer la seguridad, aunque expertos insisten en la necesidad de abordar causas subyacentes como la salud mental y el clima escolar.

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El ataque en el que murió una inspectora y hubo cuatro heridos ocurrió el 27 de marzo en la norteña ciudad de Calama. La fiscalía indicó que se trata del primer caso premeditado de violencia escolar e imputó formalmente a un estudiante de 18 años por los hechos.