Prepara Cuba homenaje para militares caídos

LA HABANA.- El gobierno cubano comenzó a preparar lo que espera que sea una masiva muestra de unidad nacional ante la llegada el jueves de los cuerpos de los 32 militares cubanos fallecidos durante la operación militar en Venezuela en la cual el expresidente Nicolás Maduro fue capturado

La recepción y honores fúnebres del jueves y una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en la isla que tendrá lugar al día siguiente se producen en el marco de una serie de amenazas de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump contra la isla.

Medios de prensa locales mostraron el miércoles las imágenes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel mientras firmaba un libro de condolencias abierto en la embajada de Venezuela en La Habana.

"Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores", escribió Díaz-Canel.

"Sentidas condolencias y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela ya los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe", agregó el mandatario.