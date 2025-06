Presidente de Bolivia denuncia ataque a ambulancia por seguidores de Evo Morales

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente de Bolivia Luis Arce anunció el sábado que interpondrá una denuncia ante la comunidad internacional por el ataque de seguidores del expresidente Evo Morales a una ambulancia que transportaba heridos en las protestas que convocó el exmandatario en contra del gobierno.

En la madrugada del sábado seguidores de Morales que mantienen tomadas varias carreteras desde hace seis días atacaron una ambulancia que transportaba policías heridos durante las protestas, "agredieron" al personal médico que iba a bordo y quemaron el vehículo, según denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.

"Esto no se ha visto en ningún lugar. Es reprochable y vamos a hacer la denuncia internacional porque no puede ser que nuestro país, so pretexto de una candidatura absolutamente injustificada e inconstitucional, estén tomando este tipo de acciones contra el personal médico y personeros de la policía que lo único que hacen es cumplir su deber", declaró Arce a la prensa.

Seguidores de Morales (2006-2019) mantienen tomadas varias carreteras principales y se han enfrentado a la policía con dinamita para presionar por la inscripción de su líder como candidato presidencial después que Morales quedó fuera de los comicios presidenciales del 17 de agosto por un fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal buscar un tercer mandato.

Los manifestantes también demandan la renuncia de Arce a quien culpan por la aguda crisis económica y la escasez de combustibles. Las autoridades han reportado medio centenar de heridos en su mayoría policías y numerosos detenidos.

Cientos de vehículos están varados en las carreteras y están escaseando los alimentos en los mercados.

Arce, quien fue ministro de Economía de Morales por una década, acusó a su mentor de "convulsionar el país para perjudicar los comicios" y presionar por su renuncia.

"Aunque el evismo (seguidores de Evo Morales) busque derrocar a un gobierno legítimo y constitucional, y evitar elecciones generales, nunca se debe tolerar un ataque a ambulancias", subrayó el mandatario.

Morales ha dicho que las protestan que ha convocado buscan "defender la democracia" y luchar contra la crisis económica agravada por el gobierno que, afirma, "responde con silencio, represión y medidas improvisadas".

El exmandatario tiene una orden de detención y está refugiado en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, por negarse a responder ante la justicia por una acusación de presunto abuso de una menor cuando era mandatario. A raíz de los cortes carreteros y los choques con las fuerzas del orden, el gobierno le inició otra querella esta semana por terrorismo.

Las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de agosto se desarrollan en medio de la peor crisis económica en 40 años y en un clima de alta tensión social y política, con el partido gobernante fracturado con tres candidatos y en medio de una pelea intestina entre Morales y Arce que pone en riesgo la hegemonía de casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Ni Arce ni Morales son candidatos. El bloque opositor concurre con siste candidaturas de centro y de derecha. Las encuestas vaticinan una elección fragmentada.