Presidente de Colombia cuestiona decisión de Corte de despenalizar aborto hasta la semana 24

BOGOTÁ, Colombia (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, dijo este martes que la Corte Constitucional rompe el principio constitucional de "cosa juzgada" al autorizar que las mujeres puedan abortar de forma libre hasta las 24 semanas, al tiempo que expresó su preocupación porque esa práctica se pueda volver generalizada.



"Creo que aquí se está rompiendo el principio de la cosa juzgada constitucional, porque ya la Corte se había pronunciado sobre esa materia, hace bastante tiempo, hacia el año 2006", dijo a periodistas el jefe de Estado al fijar su posición sobre la decisión que tomó ayer el alto tribunal.

La Corte Constitucional colombiana aprobó este lunes la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal.

Duque dijo que "estamos hablando no de una vida en gestación sino de una vida ya con expectativa de nacer. Estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro y me parece que en ese sentido no pueden cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible".

La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos de los encargados de tomar la decisión.

Hasta la fecha, el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado.

En una entrevista con la FM Radio de Colombia, Duque dijo también que le parece "delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular".

Recalcó que siempre ha sido una "persona provida" y que ha creído "que la vida empieza desde la concepción", al tiempo que se mostró respetuoso de las decisiones que toman las cortes.

Duque agregó que los grandes temas de la sociedad no deberían ser discutidos por un grupo de cinco personas y que eso debería ser tratado en el Congreso.

LA VICEPRESIDENTE TAMBIÉN RECHAZA DECISIÓN DE LA CORTE

Por otro lado, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, también rechazó la decisión en una entrevista con la cadena La W.

"Yo conozco muchos niños que han nacido a los seis meses, prematuros", dijo, y aseguró que siempre defenderá "a las mujeres pero también el derecho a la vida de las criaturas".

A pesar de las declaraciones de los mandatarios, en otros países donde el aborto lleva años despenalizado, las cifras muestran que lejos de crecer los abortos y convertirse en un método anticonceptivo, como dijo Duque, tienen a decrecer a la vez que la mortalidad materna se reduce.

En 2020, al menos 4,268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia, un país donde este tipo de relaciones sexuales son consideradas violaciones y que por tanto podrían entrar dentro de las causas del aborto legal.

El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400,000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10 % son llevados a cabo en instituciones sanitarias con garantía.