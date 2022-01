Presidente de Ucrania pide no alentar el pánico: "¿tenemos acaso tanques en calles? No"

KIEV, Ucrania (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a Occidente que no aliente el pánico sobre un eventual inminente ataque de Rusia, porque da la sensación de que en el país hay tanques en las calles y la gente sale huyendo, cuando no es así.

Ese mensaje de que debe haber una información equilibrada sobre la actual tensión en la frontera -donde Rusia acumula a más de 100,000 soldados rusos- también lo trasladó el jueves al presidente de EEUU, Joe Biden, dijo en una rueda de prensa con medios extranjeros.

"Hemos hablado con el presidente, hemos hablado de esto. Pensamos que debe haber un enfoque equilibrado. No estoy diciendo que esté influenciando a los medios estadounidenses, son independientes, pero la política mediática tiene que ser equilibrada. Si quieren saber cuál es la situación pueden venir a Kiev", recalcó Zelenski.

"¿Tenemos tanques en las calles? No. Pero la sensación es esa si no estás aquí", dijo. "La imagen que crean los medios de comunicación de que tenemos tropas en las carreteras, tenemos movilización, la gente se va, no es así. No necesitamos este pánico", recalcó.

El presidente de EEUU comunicó ayer a Zelenski que hay una "clara posibilidad" de que Rusia invada Ucrania en febrero, al tiempo que la Casa Blanca negó una información de la cadena CNN, que citó a una fuente oficial ucraniana según la cual Biden había dicho a su homólogo que estaba prácticamente confirmado que Rusia invadiría Ucrania una vez que se congelara el terreno y que podría "saquear" Kiev.

Zelenski dijo que él es el presidente de Ucrania y él es quien se encuentra en el país y por ello conoce "los detalles mejor que cualquier otro presidente", señaló.

"No tenemos ningún desacuerdo con el presidente Biden. Solo que yo conozco profundamente lo que está ocurriendo en mi país, al igual que él sabe profundamente lo que ocurre en EEUU", enfatizó.

Reiteró que Kiev "no ve una escalada mayor que antes", en referencia al despliegue de soldados rusos en la frontera con Ucrania en abril de 2021 con el argumento de unas maniobras.

"Por supuesto, no vemos una mayor escalada que antes. Sí, el número de soldados ha aumentado, pero ya hablé de esto a principios de 2021, cuando Rusia hizo los ejercicios militares", recordó el mandatario.

"No creo que la situación sea más intensa que entonces. En su punto más álgido a principios de 2021 fue muy intensa, pero entonces no hubo una cobertura mediática tan fuerte como la que hay ahora, añadió.

Zelenski apuntó que no quiere decir con esto que "esté excluida una escalada".

"Llevamos hablando de esto desde hace ocho años", cuando estalló el conflicto armado entre el Ejército y los separatistas prorrusos en el Donbás y Rusia se anexionó la península de Crimea, dijo.

"La escalada ya ocurrió. Parte de nuestros territorios lamentablemente están temporalmente ocupados" por parte de Rusia, subrayó.

El presidente ucraniano también destacó que este "pánico" que se crea tiene un impacto en la economía.

"Le dije al presidente Biden, y creo que EEUU lo apoya, que he empezado a hablar con los líderes sobre la necesidad de estabilizar la economía de nuestro país tras esas señales que dicen que mañana habrá guerra", explicó.

"Porque esas señales fueron enviadas incluso por líderes de países respetados. A veces ni siquiera utilizan el lenguaje diplomático y dicen 'mañana hay guerra' y eso significa pánico en el mercado, pánico en el sector financiero", insistió.

Zelenski afirmó que en 2021 hubo un PIB "récord" y hubo 6,500 millones de dólares en nuevos inversiones el año pasado, pero después del comienzo de las informaciones mediáticas sobre un ataque inmediato de Rusia, 2,500 millones de dólares en inversiones fueron retirados de Ucrania.

Eso significa que Ucrania tiene que recurrir a la reserva nacional para estabilizar la divisa nacional.

"Es el precio que pagamos por la política informativa desequilibrada", recalcó.

Varios países se han comprometido a apoyar económicamente a Ucrania, dijo, porque Kiev tiene que gastar ente 4,000 y 5,000 millones de dólares en la estabilización del país.