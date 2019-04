Presidente electo de Ucrania ante la ardua tarea de firmar las paces con el Kremlin

"Las negociaciones con Rusia serán una prioridad para nosotros", aseguró a la prensa local Ruslán Stefanchuk, asesor del presidente electo.



Zelenski lo confirmó en su primera comparecencia tras conocerse el domingo su aplastante victoria electoral, ya que abogó por reiniciar el proceso de paz de Minsk y cambiar el formato de negociaciones incluyendo a Rusia y a varios países occidentales.



Según la Comisión Electoral Central (CEC), el comediante de 41 años logró un 73,22 % de los votos con el 99,57 % escrutado, la mayor victoria en la historia de este país desde la independencia de la Unión Soviética.



Eso significa que más de 13 millones de ucranianos votaron por Zelenski, que habría ganado en todas las provincias del país, menos en la occidental de Lviv, cuna del nacionalismo ucraniano.



Poroshenko obtuvo el respaldo de menos de 5 millones de sus conciudadanos, agria derrota que no le ha llevado a dejar la política y, de hecho, podría tomarse la revancha muy pronto en las elecciones parlamentarias de otoño.



Los analistas no descartan que se dé una situación en la que Zelenski sea el presidente y Poroshenko, cuyo partido controla la Rada Suprema (Legislativo), asuma el cargo de primer ministro, que tiene mucha más influencia sobre la vida de los ucranianos que el jefe del Estado.



"Los ucranianos esperan que el jefe del Estado mejore su nivel de vida, pero él no puede hacerlo todo. Cuando la situación social y económica es difícil, los populistas ganan votos fácilmente", comentó a Efe Mustafá Dzhemílev, líder de los tártaros de Crimea y aliado del presidente saliente.



Los ucranianos, en particular, los rusoparlantes, esperan que el nuevo presidente normalice las relaciones con el vecino del norte y ponga fin al derramamiento de sangre en la línea de separación entre el Ejército ucraniano y los separatistas prorrusos.



Al respecto, Zelenski ha dicho que la prioridad es salvar vidas humanas, el retorno de los prisioneros de guerra y la liberación de los marineros apresados por guardacostas rusos en noviembre en el mar Negro.



Para todo ello, tendrá que negociar directamente con Putin, que después de un comienzo esperanzador suspendió prácticamente los contactos con Poroshenko.



El conocido politólogo Vladímir Fesenko es pesimista, ya que considera que "es imposible alcanzar un compromiso sobre Crimea" y todo se limitará a intentos de lograr un cese de los combates en el Donbás.



Dzhemílev se congratuló de que Zelenski le asegurara que "Crimea es territorio ucraniano" y que no habrá "regateo" con Rusia sobre la península y los territorios de Donetsk y Lugansk, pero advirtió de que una reunión con Putin, incluso en territorio neutral, no sería bien vista.



Mientras, los países occidentales también siguieron muy de cerca los comicios ucranianos del domingo, ya que Ucrania es un país clave en su estrategia de contener a Rusia, papel que Poroshenko cumplía a la perfección.



Zelenski es partidario de la integración en la Unión Europea y la OTAN, pero con matices, ya que es muy consciente de que lo primero es ahora un imposible y lo segundo causa urticaria en el este prorruso.



Es por ello por lo que, al poco de iniciarse el escrutinio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había felicitado a Zelenski, y lo mismo hicieron los jefes de la Alianza Atlántica y la Unión Europea.



Trump prometió a Zelenski que Washington seguirán apoyando los esfuerzos de Ucrania para "restablecer su integridad territorial" y repeler la "agresión" exterior.



En el caso de la Unión Europea, Zelenski tendrá que ponerse manos a la obra para acabar con la rampante corrupción en la administración pública, un problema que inquieta mucho a Bruselas.



En cuanto a las consecuencias de la victoria de Zelenski para la región, el conocido opositor ruso Piotr Verzilov, comentó a Efe en Kiev que "Zelenski es un político de nuevo cuño".



"Nunca antes en un país del espacio postsoviético había ganado unas elecciones presidenciales un político de nueva generación. Siempre eran candidatos de la nomenclatura tradicional o del mundo de los negocios", apuntó.



Y pronosticó que "tarde o temprano" en Rusia también habrá un político nuevo al frente del Kremlin y apuntó el nombre del opositor Alexéi Navalni, como el "más prometedor" líder democrático de su país.