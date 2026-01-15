Presiona Trump a Irán con aranceles

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump ha vuelto a recurrir a su arma diplomática predilecta: los aranceles. Esta vez, para presionar al gobierno de Irán para que ponga fin a su sangrienta represión de las protestas a nivel nacional.

Trump afirmó el lunes en una publicación en redes sociales que impondría un gravamen del 25% a las importaciones desde países que hagan negocios con Irán. Las sanciones podrían perjudicar a la República Islámica al reducir su acceso a bienes extranjeros y aumentar los precios, lo que podría recrudecer las tensiones en un país donde la inflación ya supera el 40%.

Pero los aranceles también podrían tener repercusiones en Estados Unidos, posiblemente elevando los precios por las importaciones de socios comerciales de Irán, como los textiles turcos y las gemas indias, y poniendo en riesgo una frágil tregua comercial que Trump alcanzó el año pasado con China.

La cifra de muertos en las más recientes protestas en Irán superó el miércoles las 2.500, según activistas, mientras el gobierno islamista de línea dura intenta sofocar las manifestaciones en contra de las dificultades económicas y la represión política.

Washington ha ofrecido pocos detalles desde que anunciaron los nuevos aranceles contra Irán. Por ejemplo, la Casa Blanca no ha dicho si los impuestos se sumarían a los impuestos de dos dígitos que Trump ordenó el año pasado a casi todos los países del mundo. O si eximiría algunas importaciones de energéticos, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Tampoco está clara la autoridad legal en la que se basa Trump para implementar los aranceles. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, promulgada en 1977, para justificar sus aranceles del año pasado. Pero empresas y varios estados han acudido a los tribunales con el argumento de que Trump excedió su autoridad. La Corte Suprema está escuchando el caso y podría anular los aranceles de Trump, además de obligarlo a enviar reembolsos a los importadores estadounidenses que los pagaron.

Años de sanciones con el objetivo de frenar el programa nuclear de Irán han dejado al país aislado. Pero aún así realizó transacciones comerciales a nivel internacional por casi 125.000 millones de dólares en 2024, incluidos 32.000 millones con China, 28.000 millones con Emiratos Árabes Unidos y 17.000 millones con Turquía, según la Organización Mundial del Comercio.