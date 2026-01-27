Prevén aún más frío en todo EU

Estados Unidos.- Muchas personas en Estados Unidos se enfrentan a otra noche de temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una colosal tormenta invernal arrojara más nieve en el noreste y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo. Se reportaron al menos 29 muertes en estados afectados por el frío extremo.

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros a lo largo de una franja de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, obligaron a cancelar vuelos y provocaron el cierre de escuelas en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de nieve, y enfrentaban sensaciones térmicas de hasta 31 grados Celsius bajo cero (25 Fahrenheit bajo cero) desde el lunes por la noche hasta el martes. El frío intenso que azota a dos terceras partes de Estados Unidos no cesa. El servicio meteorológico anunciado el lunes que se prevé que la llegada de una nueva corriente de aire del Ártico mantenga las temperaturas gélidas en lugares que ya están cubiertos de nieve y hielo. Además, los meteorólogos advierten la posibilidad de que otra tormenta invernal pueda azotar partes de la costa este del país el fin de semana.

El aumento en el número de muertes incluyó a dos personas que fueron atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por policías con perros después de que fue vista por última vez mientras salía de un bar en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron encontradas sin vida a la intemperie a lo largo del gélido fin de semana.

Más de 11.000 vuelos fueron demorados o cancelados el lunes a nivel nacional, de acuerdo con el portal de rastreo de vuelos vueloaware.com. El día anterior, el 45% de los vuelos fueron cancelados en todo el país, lo que lo convirtió en el día con más cancelaciones desde la pandemia de COVID-19, según la empresa Cirium de análisis de aviación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ciudad de Nueva York experimentó su día más nevado en años, en el que algunos barrios registraron entre 20 y 38 centímetros (8 a 15 pulgadas) de nieve. Comunidades de la región centro-norte, el sur y el noreste amanecieron con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que los 48 estados continentales registrarían su temperatura mínima promedio más baja, de 12,3 °C bajo cero (9,8 °F bajo cero), desde enero de 2014.