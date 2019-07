Previo a cumbre de paz afgana, Trump anuncia retiro de tropas

Un anuncio sorpresivo del presidente Donald Trump parece acelerar el momento de retiro de los soldados estadounidenses de Afganistán, previo a la cumbre de paz exclusivamente afgana planeada para el 7 y 8 de julio en Qatar, una reunión que aparentemente se llevará a cabo bajo las condiciones del talibán ya que no habrá representación oficial del gobierno afgano.

El lunes, Trump dijo en entrevista con el Fox News Channel que casi la mitad de las tropas estadounidenses ya han sido retiradas.

Se esperaba que ese retiro fuera anunciado como parte de un período de tiempo negociado por el enviado de paz de Washington, Zalmay Khalilzad, quien está en las conversaciones con el Talibán en Qatar.

"He querido retirarlas y, sabe, he retirado a muchos. Había al menos 16.000, ahora ya tenemos como 9.000. Algo que mucha gente no sabe", dijo Trump según la transcripción de la entrevista enviada a The Associated Press.

"Así que hemos reducido sustancialmente la fuerza en Afganistán, algo de lo que no hablo mucho y así está bien", agregó Trump.

El vocero del Talibán en Doha, Suhail Shaheen, le había dicho a The Associated Press que las conversaciones con Khalilzad se enfocaban en los tiempos de retiro de los soldados de Estados Unidos y la NATO en Afganistán. En un tuit del lunes, Shaheen dijo que las conversaciones vendrían con el anuncio del momento en que se retiraría los estimados 20.000 efectivos, de los cuales unos 14.000 son estadounidenses.

Las declaraciones de Trump el lunes se contradicen con el comunicado que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió durante su visita a Kabul el 25 de junio.

Entonces, Pompeo dijo que Washington no había tomado una decisión para la fecha del retiro.

Trump también dijo durante la entrevista que quería dejar una sólida fuerza de inteligencia en Afganistán.