Primer ministro griego llama a la unidad y anuncia recortes fiscales

El nuevo primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, presidió este día su primera reunión con su gabinete, con un llamado a la unidad a favor de un verdadero cambio en Grecia y su compromiso de recortar los impuestos, aplicados desde 2010 por la grave crisis financiera del país.

"El trabajo duro nos espera a todos", afirmó Mitsotakis, en un discurso durante la primera reunión del gabinete, que tomó protesta la víspera, tras el abrumador triunfo del izquierdista partido Nueva Democracia (ND), en las elecciones generales del domingo pasado.

El jefe de gobierno griego dijo que tenía "absoluta confianza" en la capacidad del nuevo gobierno para cambiar Grecia y recordó que en unos pocos días el nuevo gabinete ha lanzado "acciones que otros necesitaban meses y meses para llevar a cabo".

"Ahora es el momento de unir a los griegos bajo una visión de prosperidad. El trabajo ha comenzado... El momento de la división, de una polarización sin sentido, terminó el 7 de julio", dijo Mitsotakis, según un reporte de la agencia informativa AMNA.

El primer ministro dijo a los integrantes de su gabinete que las buenas intenciones y las palabras no son suficientes, ya que, "la gente espera acciones y obras", subrayó.

"No he ocultado mi ambición de que el gobierno funcione como una máquina bien engrasada. La primera persona que será evaluada constantemente por los ciudadanos soy yo", agregó el jefe de gobierno griego y líder de ND, que cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento.

Tenemos, agregó, prioridades claras y un calendario claro. Hoy, cada uno recibirá un expediente con los objetivos de cada ministerio y los asuntos y compromisos pendientes que dejó el gobierno anterior. "Sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacerlo realidad y lo lograremos", apuntó.

Mitsotakis reveló que el nuevo Parlamento trabajará durante todo el verano a fin que el próximo día 18, un día después de que preste juramento, se elija a Konstantinos Tasoulas como su presidente y a partir del día 20 se presenten las primeras iniciativas para su análisis.

Entre sus primera medidas, el nuevo gobierno griega prevé presentar el 30 de julio venidero un proyecto de ley "con las primeras reducciones de impuestos que prometimos a los ciudadanos", indicó.

Mitsotakis se ha comprometido a reducir el impuesto de sociedades del 28 al 20 por ciento y en un 30 por cientos las recaudaciones fiscales sobre la renta y el de bienes inmuebles, además del IVA (Impuesto al Valor Agregado) entre el 11 y 22 por ciento, en relación al 13 y 24 por ciento que rige en la actualidad.

Los planes del jefe de gobierno griego es rebajar un periodo de dos años presión fiscal que la última década ha afectado a los griegos, por las exigencias de los acreedores internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), para hacer frente a la grave crisis económica del país.