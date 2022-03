Primera dama de Ucrania rinde homenaje a mujeres en línea de frente

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- La invasión de Rusia en Ucrania ha dejado incontables fotos de mujeres que huyen del país, solas, o con sus hijos, mientras los hombres se quedan a combatir.

Sin embargo, muchas de ellas han optado por quedarse en la línea de frente, y a ellas rindió la primera dama ucraniana Olena Zelenska, un homenaje.

En su cuenta en Instagram, Zelenska publicó el pasado 1 de marzo una serie de fotos de mujeres que, en distintos frentes, están defendiendo el país.

"Antes de la guerra (qué aterrador y aún inusual es decirlo), una vez escribí que en Ucrania hay dos millones más de mujeres que hombres", posteó la primera dama, y también arquitecta y guionista.

Zelenska, quien se mantiene al lado de su esposo, el presidente Volodimir Zelensky, y de sus dos hijos, Aleksandra, de 17 años, y Kiril, de 9, señaló que esas estadísticas adquieren, a la luz de la guerra, "un significado completamente nuevo". Porque significa que la lucha contra la invasión rusa "tiene un rostro particularmente femenino. ¡Mi admiración y reverencia a ustedes, increíbles compatriotas!".

El posteo no incluye solamente a las que combaten en las Fuerzas Armadas, sino también a "las que sanan, las que salvan, las que alimentan".

Guerreras permanecen en Ucrania

Estas mujeres, afirmó, son clave para los voluntarios que gracias a ellas tienen para comer, para curar sus heridas.

Habló también de aquellas que, haciendo su trabajo habitual, están ayudando a sus compatriotas: "en farmacias, en las tiendas, en el transporte, los servicios". Gracias a ellas, dijo, la vida continúa y sigue adelante.

Habló también de otras guerreras: "las que llevan a los niños a los albergues todos los días sin pánico y las entretienen con juegos y dibujos animados para salvar la mente de los niños de la guerra. Las que dan a luz en refugios antiaéreos".

Retomando un saludo típico del país durante la primavera, expresó sus buenos deseos para el futuro: "¡Así que ya se ve el sol a través del humo de los bombardeos! ¡Todo será primavera, todo será una victoria, todo será Ucrania!".

Zelenska, quien antes de la guerra tampoco acostumbraba dar muchas entrevistas, pues no le gusta estar "bajo el ojo público", acreditó las fotos a @alexlourie.photo y @aris.messinis

Tras el inicio de la invasión, el 24 de febrero, Zelensky prometió quedarse en el país junto con su familia, oculta en un lugar no revelado por su seguridad, y rechazó la posibilidad de refugiarse en otro país. "Este es mi lugar. No me voy", advirtió, a la vez que reclamó a países como Estados Unidos, que le ofrecieron ayuda para salir, que lo que Ucrania necesita son "armas, no un aventón".