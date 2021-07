Príncipes develan una estatua de la princesa Diana

Londres, Ing.- Los príncipes Guillermo y Enrique hicieron a un lado sus diferencias el jueves para develar una estatua de la princesa Diana, cimentando el lugar de su fallecida madre en la historia de la realeza para conmemorar el que habría sido su 60 cumpleaños.

Los tres hermanos de Diana acompañaron a los príncipes en la ceremonia privada en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington en Londres, un lugar donde la princesa solía encontrar consuelo. Es la segunda ocasión en la que los hermanos aparecen juntos en público desde que Enrique renunció a sus deberes reales hace más de un año.

La estatua, que muestra a una Diana inmortal rodeada de tres niños, fue comisionada por los hermanos en 2017. El estilo de su vestido fue pensado para evocar el último periodo de su vida, cuando tenía mayor confianza en su trabajo humanitario.

"Hoy, en el que habría sido el cumpleaños 60 de nuestra madre, recordamos su amor, fortaleza y carácter, cualidades que la hicieron una fuerza para el bien en el mundo, cambiando innumerables vidas para mejor", dijeron Guillermo y Enrique en una declaración conjunta. "Todos los días deseamos que ella todavía estuviera con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado".

La estatua es "inmensamente significativa" porque subraya los esfuerzos de los hermanos por retratar a Diana como alguien que se conectaba con la gente y que modernizó la monarquía, dijo Robert Lacey, historiador y autor de "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" (un libro sobre la relación a veces tensas de estos hermanos).

Los tradicionalistas han criticado a Diana por socavar siglos de tradición.

"Las estatuas no son populares, ni están de moda, ni siquiera son cosas políticamente correctas en estos días", dijo Lacey. "Así que el hecho de que Diana, una vez rebelde, la paria real, esté siendo elevada con su propio pedestal y posición... dice mucho sobre la forma en que la monarquía británica avanza y seguirá avanzando".