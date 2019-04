Procurador general de EUA indaga si campaña de Trump fue espiada

El procurador general de Estados Unidos, William Barr, afirmó hoy que realizará una investigación para determinar si las agencias de inteligencia del país estuvieron involucradas en un esquema ilegal para espiar a la campaña presidencial de Donald Trump, en 2016.

"Creo que ocurrió el espionaje (...) Pero la pregunta es si fue adecuadamente fundamentado, y no estoy sugiriendo que no fue así (...) creo que es importante revisar eso. Y no estoy hablando necesariamente del FBI, sino de las agencias de inteligencia más ampliamente", dijo Barr ante un panel del Senado.

El funcionario reveló este miércoles que está investigando si las autoridades federales espiaron indebidamente la campaña de Trump al inicio de la pesquisa sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, que el fiscal especial Robert Mueller llevó a cabo y que terminó con resultados negativos.

En su segundo día de comparecencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, Barr explicó que quería asegurarse de que no hubiera habido "vigilancias no autorizadas" a la campaña de 2016 que llevó a la Presidencia a Trump, reportó la cadena Univision.

En varias ocasiones, Trump ha afirmado que su campaña fue espiada de manera ilegal y que toda la investigación de la trama rusa se trató de una "cacería de brujas" y un intento de "golpe" en su contra que "no resultó".

Barr precisó que trabajará con el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, para examinar los orígenes de la investigación de contrainteligencia y que conformará un equipo para ello.

Respecto al informe del fiscal especial Mueller, Barr indicó que la próxima semana publicará el reporte, pero no se dará a conocer en su totalidad, ya que algunas partes contienen información delicada.

Expuso que entre las partes que no se darán a conocer están las que contienen datos que le pueden servir a un gran jurado para avanzar hacia cargos penales.

El otro tipo de información que se mantendrá en secreto es aquella "que la comunidad de inteligencia cree que podría revelar fuentes de información de inteligencia o métodos", añadió el fiscal.

Barr apuntó que también bloqueará cualquier información del reporte de Mueller que interfiera con cualquier proceso de investigación actual.

"Finalmente, trataremos de bloquear información que implique exposición de la privacidad o la reputación" de terceros que no han recibido cargos, manifestó.