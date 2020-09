Profesor da clases a distancia vestido de "Hombre Araña" en BC

Yahir Vargas es un profesor de 25 años, quien se volvió viral a través de Facebook luego de compartir un video en donde imparte clases a distancia disfrazado del ´Hombre Araña´ en Tijuana, Baja California.

"Cuando las clases eran de manera presencial, yo siempre utilizaba disfraces para que las clases fueran más alegres para mis alumnos. Ahora en las clases en línea, he podido trasladar esta idea para realizar dinámicas y que ellos puedan aprender de una manera menos tediosa", comentó Yahir en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

El joven docente explicó que imparte sus clases a niños de segundo grado de primaria, y aseguró que se muestran alegres ante la idea. "En un grupo tengo 20 niños y en el otro 15, y ellos disfrutan mucho las clases. Los padres de familia están encantados con la idea que he implementado, pues ellos me agradecen mucho".

Por ello, Yair expresó sentirse contento y agradecido por los comentarios recibidos. "Es un sentimiento bonito ver que podemos aportar un granito de arena en la educación, y poder compartir ideas con más docentes".

"La mayoría de los usuarios me han felicitado por la labor que he hecho y me dan ánimos para seguir disfrutando lo que hago", añadió el tijuanense.

En el vídeo se muestra cuando el profesor les preguntó cuánto son dos por ocho y los estudiantes, entre risas y entusiasmo, intentaban encontrar la respuesta.

Además, les cuestionó el resultado de multiplicar siete por tres, y se observa que un pequeño responde rápidamente la respuesta; para revelar la identidad los estudiantes tenían que decirle un sustantivo común y uno propio.

"Se aburre dando clases el que quiere, ninguna pandemia va arruinar mi amor por la docencia o la infancia de mis niños", menciona Yahir en la descripción del video.

Asimismo, manifestó su deseo de disfrazarse de otros personajes, para que las clases sigan siendo más dinámicas. "Tengo la idea de disfrazarme de otros personajes populares como de un "Power Ranger" y de un personaje de "Star Wars" como "Chewbacca". Inclusive tengo la idea de que los niños me acompañen, e igual se disfracen", agregó el profesor.

Finalmente, Yahir recalcó la importancia de hacer más dinámicas las clases, e invitó a que más profesores se sumen a impartir clases en línea. "Ojalá más maestros se sumen a las clases a distancia. Es muy difícil para los niños estar sentados, o todos los días tomar la clase y que se les haga pesado. Que cuando entren a sus clases estén felices y entusiasmados de aprender algo nuevo de una manera divertida".

"Es nuestra oportunidad de que demos lo mejor de nosotros. Demostrar de que los maestros somos una parte importante dentro de la sociedad, y disfrutar de nuestras clases lo más que se pueda; por nuestros alumnos", concluyó.

Este profesor tijuanense se roba corazones al ponerse creativo para dar sus clases. ???????? pic.twitter.com/UAUhLW5BuM — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) September 12, 2020