Protesta de transportistas de carga en Colombia por alza del diésel

BOGOTÁ (AP) — Los transportistas de carga en Colombia protestaban el martes con centenares de sus vehículos bloqueando vías nacionales y los accesos a Bogotá para reclamar al gobierno por la primera alza del precio del diésel en más de cuatro años, lo que supone un gasto adicional en sus operaciones.

Las manifestaciones iniciaron el pasado viernes con caravanas de vehículos en las principales ciudades del país, sin embargo, pasaron a ser intermitentes o permanentes desde el fin de semana luego de que el gobierno dejo en firme una resolución con la que aumentó desde el sábado el precio del diésel en 1.904 pesos (0,50 dólares) cada galón de diésel.

Con un par de tractocamiones y volquetas, los transportistas lograron bloquear el martes una de las calles principales de Usme, al sur de Bogotá, dejando sin acceso al transporte público a cientos de personas y provocando que decenas de vehículos particulares se detuvieran.

La situación se repetía en al menos seis puntos más de la capital colombiana y en más de 50 municipios del país que incluían los departamentos de Santander, al nororiente, Antioquia, al noroccidente, y Cundinamarca y Boyacá, en el centro del país, en los que aproximadamente 2.300 personas manifestaban con sus vehículos generando 29 bloqueos permanentes y 37 intermitentes, detalló la policía a la prensa.

Santos Sáenz, un conductor de 70 años, permanecía en el sur de Bogotá en su bus de servicio de transporte para niños, a quienes no pudo transportar como de costumbre, tras más de cinco horas de espera debido al bloqueo.

"Estoy afectado por la manifestación, porque en realidad son cosas que se están saliendo de control... No sé qué es lo que quiere el señor (presidente Gustavo) Petro al sacarnos más impuestos, esto es un robo", dijo Sáenz a The Associated Press.

El gobierno de Petro se ha propuesto cerrar el déficit en las finanzas públicas que se ha creado con el pasar de los años en el Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles (Fepc) con el que el gobierno cubría la diferencia entre el valor de los combustibles en el país y el precio internacional del petróleo.

El Ministerio de Transporte aceptó reunirse el martes con voceros de los transportistas en busca de llegar a un acuerdo de emergencia, pese a que por varios meses previos dialogaron sin éxito.

Petro, por su parte, justificó el alza del diésel como una necesidad para las finanzas públicas debido a que desde 2019 permanecían congelados los precios "sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol (principal petrolera en el país) por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina".

El déficit causado por este subsidio que hizo el gobierno al diésel alcanzó millones de dólares. "Si se paga con presupuestos estas deudas no habrá ninguna inversión pública... Toco pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud", indicó el mandatario desde su cuenta de X, antes Twitter.

Pero para más de 600.000 transportistas de carga, el aumento del precio del diésel significa un golpe para su economía, con el que no están seguros de poder lidiar cuando el gobierno ordene otras dos alzas hasta alcanzar un dólar y medio más por cada galón de diésel.

"Yo soy camionero y el incremento en un viaje habitual que hacemos es más de 100 o 120.000 pesos (29 dólares). Estamos en pérdida nosotros", indicó a AP Diego Torres, miembro de la asociación de camioneros ladrilleros de Bogotá.

Para Torres, el alza del diésel se sumó a otras inconformidades de los transportistas como la inseguridad en las carreteras, en las que consideran que hay poca presencia de la fuerza pública, y el mal estado de la malla vial.

"Estamos dispuestos (a protestar) si nos toca uno, dos, tres días, porque estamos cansados de verdad del abuso, estamos esperando que lleguemos a un acuerdo", advirtió.