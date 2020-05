Protestan con dos mil pares de zapatos en Trafalgar por cambio climático

El movimiento Extinction Rebellion (XR) puso en marcha una nueva forma de manifestarse, al reiniciar las protestas públicas en demanda de la acción climática: colocó dos mil pares de zapatos de niños en la Plaza de Trafalgar, instando al Gobierno a recordar a la niñez durante la recuperación del coronavirus.

En las primeras horas de esta mañana, Extinction Rebellion cubrió la Plaza Trafalgar de Londres con dos mil pares de zapatos para niños, con personas que sostenían pancartas en las que se leía "Covid hoy> Clima mañana> Actuar ahora".

El montaje insta al Gobierno a actuar sobre la crisis climática durante la recuperación del coronavirus, para proteger a las generaciones más jóvenes contra los efectos de una crisis aún más profunda.

Poppy Silk, de 19 años, integrante de XR Youth, declaró que "como joven durante la pandemia, exhorto al gobierno a ser dirigido por la ciencia. Tuvimos meses para prepararnos para el coronavirus; hemos tenido décadas para prepararnos para la crisis climática y aún no se está haciendo lo suficiente".

Agregó que este tiene que ser el momento en el que se aprenda de los errores y se tomen las medidas necesarias para proteger no sólo a las generaciones futuras, sino también a las personas que viven en ciudades altamente contaminadas, y a las del sur global, que mueren debido al cambio climático.

"Muchos jóvenes se sienten asfixiados por el miedo a lo que está por venir, y ahora con esta pandemia, otros comenzarán a comprender nuestro miedo por el futuro. Esta acción destaca que, incluso mientras nos curamos de la pandemia, debemos avanzar hacia una transición verde para evitar futuras crisis", indicó.

Deepa Shah mencionó que "vivimos uno de esos raros momentos en la historia en que todo puede cambiar. Los británicos hemos demostrado a lo largo de esta crisis cuán profundamente valoramos nuestra salud y bienestar. Ahora hay múltiples caminos ante nosotros; podríamos elegir regresar a nuestro pasado destructivo, o elegir un futuro que dé una oportunidad a nuestros hijos. El coronavirus terminará, pero el cambio climático llegó para quedarse. Los gobiernos deben actuar ahora para asegurar nuestro futuro".

Los zapatos fueron donados por vecinos, padres y maestros de todo Londres, que están preocupados por el futuro de sus hijos, y Extinction Rebellion se comprometió a donar los zapatos a "Shoe Aid" después de la acción. El montaje fue hecho por un pequeño grupo de personas que tuvieron cuidado de seguir las pautas de distanciamiento social en todo momento y usaron máscaras.

La acción es parte de la campaña "No Going Back" de Extinction Rebellion, con la cual ha instado al Gobierno a no rescatar industrias destructivas como la aviación. Durante el fin de semana, grupos de Rebelión de la Extinción en todo el Reino Unido pintaron carriles para bicicletas emergentes en sus pueblos y ciudades, para pedir al gobierno que rediseñe ciudades que prioricen la salud y el bienestar de las personas durante la recuperación.

Durante la pandemia, ha habido cambios dramáticos en la forma en que vivimos para mantenernos a salvo y se nos ha demostrado lo que es posible si existe la voluntad política, señala XR.

Sin embargo, mencionó que el Gobierno no escuchó las advertencias de los expertos y no se preparó para lo que vendrá, como lo hace con la emergencia climática y ecológica.

El montaje se produce cuando el aislamiento comienza a desbloquearse en el Reino Unido y el Gobierno hace movimientos para volver a los negocios como de costumbre.

Sin embargo, según XR, ha quedado claro que el público desea un cambio de dirección, ya que solo el nueve por ciento de la población quiere volver a la situación anterior a la pandemia, y el 48 por ciento está de acuerdo en que el gobierno debe responder con la misma urgencia a la crisis climática y ecológica, como hizo con la crisis del coronavirus.