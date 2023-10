Protestan en Embajada de Israel contra acción militar en Palestina

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "¡Alto al genocidio de Israel contra Palestina!", reclamaron organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos frente a la Embajada de Israel para mostrar su rechazo a los bombardeos que realizó el ejército de aquel país contra los territorios palestinos de la Franja de Gaza.

La comunidad palestina y mexicanos que son solidarios con la causa también condenaron la escalada de violencia que ha cobrado la vida de niños, mujeres y personas vulnerables de la región, después del lanzamiento de cohetes por el grupo islamista Hamás el pasado 7 de octubre."Diversas organizaciones nos sumamos a este mitin frente a la Embajada y, en el marco del Día de la Raza, les decimos: 'no tenemos nada que festejar' porque hoy el colonialismo, el imperialismo, esos muros, nos condenan y hacemos un llamado para proteger a las personas que viven en Palestina, que viven esa ocupación criminal, ese genocidio"."Sabemos bien que Israel es el genocida, por eso es que gritamos: '¡Palestina libre!'", dijo una oradora al tomar la palabra en el micrófono abierto que los grupos realizaron para escuchar las posturas de los asistentes."¡Defiendan el derecho de los palestinos a regresar a los territorios ocupados!", "AMLO, guarda fronteras de Biden ¡Exigimos plenos derechos de la ciudadanía para todos los migrantes!" y "Defender la Franja de Gaza, derrotar la guerra sionista-imperialista contra el pueblo palestino", fueron algunas de las consignas que los manifestantes colocaron en pancartas que fueron colgadas frente al inmueble.Ante la presencia de decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las mujeres asistentes ondearon banderas de palestina, portaron hijabs y se pintaron los colores de la bandera de Palestina en el rostro."También condenamos a Xóchitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum, candidatas presidenciales, y al gobierno de México por posicionarse a favor de Israel, por no tomar un papel fuerte frente al conflicto. No habrá justicia en el mundo hasta que la justicia y la libertad llegue al pueblo de Palestina y a todos los pueblos del mundo, así como el nuestro", mencionó otra oradora durante la protesta.