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Protestan en Guatemala por reelección de rector

Por AP

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Protestan en Guatemala por reelección de rector

Antigua, GUATEMALA.- Cientos de estudiantes, profesores y otros manifestantes protestaron el miércoles en Antigua Guatemala contra la cuestionada reelección de Walter Mazariegos como rector de la única universidad pública del país.

Con pancartas donde se leía "La universidad pública es de todos" y "La universidad es del pueblo y se defiende, hotel Casa Santo Domingo cómplice del fraude", los manifestantes expresaron su oposición al actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en una concentración que tuvo lugar a las afueras de ese reconocido hotel ubicado en Antigua Guatemala, a unos 45 kilómetros de la capital.

En las pocas horas, la USAC renovó a Mazariegos en el cargo. Es una de las instituciones que este año procederán a hacerlo, como la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.

Dentro de las instalaciones del hotel y con la sola presencia de voto a favor de Mazariegos, el Consejo Superior Universitario integrado por afines al rector dio como único participante y ganador a este último. Afuera del lugar, los electores a los que no se les permitió ingresar hicieron una votación alternativa y eligieron al veterinario y catedrático Rodolfo Chang.

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    Durante las protestas en Antigua, empleados del hotel Casa Santo Domingo usaron gas pimienta para impedir el acceso a manifestantes.