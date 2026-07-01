Protestan en Sudáfrica vs. inmigración ilegal

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JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- Miles de manifestantes se congregaron el martes en distintas partes de Sudáfrica para protestar contra la inmigración ilegal, en las mayores protestas relacionadas con la migración desde la ola de violencia antiinmigrante de 2008. Las autoridades dijeron que las marchas fueron en gran medida pacíficas pese a incidentes aislados de saqueos consumados y tentativos.

La policía informó que varias personas fueron arrestadas, aunque no reveló cuántas. En una conferencia de prensa a última hora del martes, la ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, elogió el carácter pacífico de las protestas, pero advirtió que cualquiera que participe en actos de violencia u otros actos delictivos será procesado.

"Quienes optaron por aprovechar las marchas para cometer actos delictivos se enfrentarán a todo el peso de la ley", dijeron a los reporteros. "La policía seguirá identificando, arrestando y procesando a todos los responsables de conducta delictiva".

Manifestantes culpan a los migrantes, pero no hay acuerdo sobre la raíz de los problemas del país.

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Las manifestaciones se producen después de que algunos grupos de protesta fijaran su propio plazo del 30 de junio para la salida de todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. Grupos sudafricanos que convocaron las marchas culpan a los inmigrantes de provocar desempleo entre los sudafricanos al aceptar salarios bajos, así como de los altos niveles de delincuencia y otros problemas.

El gobierno de Sudáfrica rechazó el plazo, diciendo que sólo las autoridades pueden ejecutar las leyes de inmigración.

Entre los grupos más destacados que se oponen a la inmigración ilegal figuran Marcha y Marcha, Operación Dudula y Fuerzas Progresistas. El presidente, Cyril Ramaphosa, quien ha cuestionado la acusación de los manifestantes de que los migrantes son culpables de los desafíos sociales y económicos del país, se reunió la noche del lunes con líderes de algunos de los grupos y les pidió que realizaran manifestaciones pacíficas.