Protestan por aval a la pena de muerte

Jerusalén.- Cientos de manifestantes salieron a las calles en los territorios palestinos después de que el Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinar a israelíes.

Palestinos jóvenes y mayores realizaron sentadas y marchas en la Cisjordania ocupada, el territorio donde la nueva ley tiene el alcance más amplio. El partido político Fatah ha convocado una huelga general en la parte norte de Cisjordania para el miércoles.

La legislación ordena a los tribunales militares de Cisjordania —que juzgan únicamente a palestinos— imponer la pena de muerte como condena predeterminada para los condenados, salvo en circunstancias especiales.

"El tiempo se agota y el silencio es mortal", decían carteles que llevaban los manifestantes en la ciudad de Nablus, en el centro de Cisjordania, mostrando el dibujo de un prisionero con la kufiya palestina junto a una soga. "Detengan la ley para ejecutar prisioneros, antes de que sea demasiado tarde".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ley entrará en vigor en 30 días, pero su aplicación podría retrasarse por procesos judiciales en el máximo tribunal de Israel.

"Ustedes son el símbolo de la lucha, ustedes son el símbolo de la firmeza", coreaban los manifestantes en Nablus, y algunos sostenían carteles con los rostros de amigos y familiares que actualmente están en prisiones israelíes.