Protestas en Los Ángeles se intensifican con Guardia Nacional

LOS ÁNGELES (AP) — Las tensiones en Los Ángeles se intensificaron el domingo cuando miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente estadounidense Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.

Algunos policías patrullaban las calles a caballo, mientras que otros con equipo antidisturbios se alineaban detrás de los efectivos de la Guardia que fueron desplegados para resguardar instalaciones federales, incluido un centro de detención a donde algunos inmigrantes fueron trasladados en los últimos días. La policía declaró que la asamblea de personas era ilegal, y hacia el anochecer muchas personas se habían retirado.

Pero los manifestantes que permanecieron tomaron sillas de un parque público cercano para formar una barrera improvisada, lanzando objetos a la policía ubicada al otro lado. Otros, situados sobre la autopista 101 en dirección sur —la cual había sido cerrada—, lanzaron trozos de concreto, piedras, motonetas eléctricas y fuegos artificiales a los agentes de la Patrulla de Caminos de California y sus vehículos que estaban estacionados sobre la carretera. Los oficiales corrieron a guarecerse bajo un paso a desnivel.

Fue el tercer día de manifestaciones contra la represión migratoria de Trump en la región, en un momento en que la llegada de unos 300 efectivos federales provocó enojo y miedo entre algunos de los residentes. Las protestas del domingo en Los Ángeles, una ciudad de 4 millones de personas, se desarrollaron en varias manzanas del centro.

Desde la mañana, elementos de la Guardia Nacional permanecían vigilantes hombro con hombro, portando armas largas y escudos antidisturbios, frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles. Los manifestantes les gritaron "¡vergüenza!" y "¡váyanse a casa!". Después de que algunos se acercaran a los guardias, otro grupo de agentes uniformados avanzó hacia el grupo, disparando cartuchos de humo a la calle.

Minutos después, el Departamento de Policía de Los Ángeles disparó municiones para controlar multitudes con el fin de dispersar a los manifestantes, de los que dijeron se habían congregado ilegalmente. Luego gran parte del grupo se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California los retiraron del lugar a última hora de la tarde, mientras que los carriles en dirección sur permanecían cerrados.

Cerca, al menos cuatro vehículos autónomos de Waymo fueron incendiados, lo que generó grandes columnas de humo negro y explosiones intermitentes a medida que los vehículos eléctricos ardían. Para la noche, la policía había emitido una orden en la que declaraba ilegal la manifestación, y cerró varias cuadras del centro de Los Ángeles.

Las granadas de aturdimiento resonaban cada pocos segundos a medida que caía la noche.

El gobernador demócrata Gavin Newsom le pidió a Trump el retiro de los guardias en una carta el domingo por la tarde, calificando su despliegue de "grave violación de la soberanía estatal". Newsom se encontraba en Los Ángeles, reunido con fuerzas del orden y otros funcionarios locales. No estaba claro si había hablado con Trump desde el viernes.

Aparentemente, se trata del primer despliegue de una Guardia Nacional estatal en varias décadas sin que previamente lo haya solicitado su gobernador, una intensificación significativa de las medidas contra quienes han tratado de obstaculizar las labores de deportación a gran escala que ha implementado la Casa Blanca.

La alcaldesa Karen Bass hizo eco de los comentarios de Newsom.

"Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por el gobierno", declaró en una conferencia de prensa por la tarde. "Esto tiene que ver con otro plan, esto no es acerca de la seguridad pública".

Sus advertencias no disuadieron al gobierno.

"Es una mentira descarada que Newsom afirme que no había problemas en Los Ángeles antes de que el presidente Trump interviniera", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado en respuesta.

El despliegue se lleva a cabo tras dos días de protestas

La llegada de la Guardia Nacional siguió a dos días de protestas, las cuales comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse el sábado a Paramount, una ciudad con gran cantidad de hispanos al sur de Los Ángeles, y la vecina Compton.

Agentes federales arrestaron a inmigrantes en el distrito de la moda de Los Ángeles, en el estacionamiento de una tienda Home Depot y en varios otros lugares el viernes. Al día siguiente, se estaban concentrando en una oficina del Departamento de Seguridad Nacional cerca de otro Home Depot en Paramount, lo que atrajo a manifestantes que sospechaban de otra redada. Las autoridades federales indicaron más tarde que en ese Home Depot no se llevaron a cabo labores policiales.

Los manifestantes intentaron impedir el paso de los vehículos de la Patrulla Fronteriza lanzándoles piedras y trozos de cemento. En respuesta, agentes antidisturbios arrojaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

El número de arrestos de inmigrantes en la zona de Los Ángeles durante la semana superó los 100, según informaron autoridades federales. Muchos más fueron arrestados durante las protestas, incluido un destacado líder sindical que fue acusado de obstaculizar las labores policiales.

Estas protestas no alcanzaron la magnitud de otras manifestaciones multitudinarias que han requerido la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles, incluidos los disturbios de Watts y en el caso de Rodney King, así como las protestas de 2020 contra la violencia policial, en las que Newsom solicitó el apoyo de soldados federales.

La ocasión más reciente en que la Guardia Nacional fue emplazada sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió efectivos para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Brennan Center for Justice, un órgano activista sin fines de lucro.

Trump dice que habrá "un orden público muy fuerte"

En una directriz emitida el sábado, Trump invocó una disposición jurídica que le permite desplegar a soldados federales cuando se presenta "una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos".

Indicó que había autorizado el despliegue de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional.

Mientras se preparaba el domingo para abordar el Air Force One en Morristown, Nueva Jersey, Trump les dijo a los periodistas que había "personas violentas" en Los Ángeles "y no se saldrán con la suya".

Al mandatario se le preguntó si planeaba enviar soldados federales a Los Ángeles, y respondió: "Vamos a tener soldados en todas partes. No vamos a permitir que esto le suceda a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país sea desgarrado como lo fue bajo (el gobierno del presidente Joe) Biden". No dio más detalles.

Unos 500 infantes de Marina emplazados en Twentynine Palms, a unos 200 kilómetros (125 millas) al este de Los Ángeles, se encontraban el domingo en "estado de preparación para despliegue", según el Comando Norte de Estados Unidos.

La exvicepresidenta Kamala Harris, quien vive en Los Ángeles, declaró que los arrestos de inmigrantes y el despliegue de la Guardia Nacional forman parte de un "plan cruel y calculado para sembrar pánico y división".

Dijo también que apoya a aquellos "que se ponen de pie para proteger nuestros derechos y libertades fundamentales".