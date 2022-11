¿Puede impacto de misiles en Polonia desatar Tercera Guerra Mundial?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El impacto de dos supuestos misiles rusos en Polonia desató nuevos temores de que el conflicto entre Rusia y Ucrania derive en una Tercera Guerra Mundial.

¿La razón? Polonia es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que tiene entre sus artículos clave el 5, que indica que un ataque contra cualquiera de sus Estados miembros, es un ataque contra todos y que, de registrarse un ataque así, cada uno de los miembros de la alianza, "en ejercicio de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la Parte o las Partes atacadas adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias", incluyendo "el empleo de la fuerza armada".

Sin embargo, la situación aún es muy confusa; la propia OTAN, así como Estados Unidos, han reaccionado con cautela y señalado que están a la espera de verificar la información.

¿Puede haber tercera guerra? Desde que Rusia invadió Ucrania, el 24 de febrero, surgieron los temores de que las cosas se salieran de control a un punto que una Tercera Guerra Mundial.

Las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, diciendo que su país está dispuesto a "usar todos los medios" a su disposición, en una alusión a las armas nucleares, no abonan a la tranquilidad.

Pero por ahora, una escalada así parece distante. Este miércoles habrá una reunión de emergencia de la OTAN para evaluar lo ocurrido.

Hay muchos factores a considerar:

De entrada, lo primero es verificar que las explosiones en Polonia son producto del lanzamiento de misiles por parte de Rusia.

Después, habría que revisar quién lanzó los misiles. En otras ocasiones, fuerzas prorrusas han sido señaladas de ataques con misiles, lo que reduciría la presión al no tratarse en sí del gobierno ruso.

Cabe la posibilidad de que se trate de un "accidente": que Rusia tratara de impactar en Ucrania y en vez de ello los misiles cayeran en la frontera, pero del lado polaco.

Tampoco se puede descartar que se trate de "un mensaje" de parte de Rusia, en el sentido de que el conflicto, en cualquier momento, puede escalar y alcanzar a otros países.

En todo caso, los expertos subrayan que, de comprobarse que son misiles rusos, la respuesta por parte de la OTAN tendría que ser "poporcional".

"Asegurar que va a comenzar la Tercera Guerra Mundial es por demás alarmista. En todo caso, de confirmarse que el ataque en Polonia fue responsabilidad rusa, habría una respuesta proporcional, no un ataque masivo con armas nucleares como algunos sugieren", destacó en Twitter la internacionalista Brenda Estefan.

Alexander S. Vindman, ex director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tuiteó que "Este incidente puede ser un accidente. Sin embargo, es igual de probable que Rusia esté indicando a Occidente que la guerra puede extenderse a la OTAN, por lo que Estados Unidos debería limitar el apoyo militar a Ucrania y obligar a este país a negociar".

Desde su punto de vista, "la escalada tiene su lógica. Los analistas que consideran las posibilidades de una guerra, el uso de armas de destrucción masiva, etc. (todavía a muchos meses de este punto) marcarían este incidente como I & W (indicación y advertencia) clave de que Occidente se dirige hacia una confrontación militar con Rusia".

¿Cómo evitarlo? Desde su punto de vista, "ayudando a Ucrania a alcanzar victorias militares y obligar a Rusia a negociar, lo antes posible, antes de que este conflicto cruce más límites y lleve a la OTAN y Rusia a la guerra".

Michael McFaul, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Stanford y exembajador de Estados Unidos en Rusia, coincide. "Cuanto más tiempo continúe Putin con su invasión de Ucrania, más probable será que ocurran más tragedias como la de hoy en Polonia.

"Cuanto antes pueda la OTAN ayudar a Ucrania a detener la invasión de Putin, más seguros estarán todos los países de la OTAN. Más y mejores armas. Más y mejores sanciones", tuiteó.