¿Pueden creer que me acusarán hoy?, dice Trump en Twitter

El presidente estadounidense Donald Trump ironizó este miércoles sobre la votación que realizará la Cámara de Representantes sobre los cargos en su contra de abuso de poder y obstrucción del Congreso con lo llevaría a un juicio político (impeachment).

"¿Puedes creer que la izquierda radical me acusará hoy, no hagan nada demócratas, y no hice nada mal! Una cosa terrible. Lea las transcripciones. Esto nunca debería sucederle a otro presidente nuevamente. ¡Di una plegaria!", publicó en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, el Comité Judicial aprobó los cargos de "abuso de poder" y "obstrucción", porque presuntamente Trump presionó a Ucrania para investigar a Joe Biden y su hijo Joe.

Trump citó las palabras del congresista republicano Doug Collin que afirma "solo querían llegar al presidente. No tenían intención de tener una investigación adecuada. No pudieron encontrar ningún delito, por lo que hicieron un vago abuso de poder y abuso del Congreso, lo que ha hecho cada administración desde el principio".

Agradeció el posicionamiento de su correligionario que lo calificó como un "caballero que vino a la Casa Blanca" al que no le permiten respirar desde su ascenso con acusaciones de enfado "porque en realidad hizo lo que dijo que iba a hacer".

La cita de Collin concluye diciendo que "este presidente debería continuar luchando como siempre ha luchado, por sí mismo y por este país. Continúe presentando políticas como medicamentos recetados y políticas comerciales" por lo que los Demócratas "no tienen esperanza para 2020".

En paralelo, los miembros de la cámara baja han comenzado el debate que durará aproximadamente seis horas y la votación de ambos artículos de juicio político se estima será entre las 6:30 horas (11:30 GMT) y las 7:39.