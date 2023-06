Puntos clave en los 37 cargos que enfrenta Trump por documentos

A-AA+

El expresidente Donald Trump afronta 37 cargos criminales por el manejo de documentos clasificados que se llevó a su mansión de Florida tras abandonar la Casa Blanca, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se ha difundido este viernes.

El expresidente ha sido acusado ante un tribunal en Miami de 37 delitos federales, incluyendo retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración. Su comparecencia ante la corte está programada para el próximo martes.

Los cargos en específico son:

31 cargos por retención deliberada de información de defensa nacional.

Un cargo por conspiración para obstruir la justicia.

Un cargo por retención de un documento o registro.

Un cargo por ocultar de forma corrupta un documento o registro.

Un cargo por ocultar documento en una investigación federal.

Un cargo de declaraciones y representaciones falsas

Un cargo por investigación y un plan para encubrir.

"Los documentos clasificados que Trump conservaba en cajas incluían información sobre las capacidades de defensa de Estados Unidos y de países extranjeros" y "sobre los programas nucleares" estadounidenses, según este documento. Su potencial "difusión habría puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos", añaden los fiscales.

Trump se quedó con documentos de varias ramas de inteligencia del gobierno estadounidense, incluida la CIA, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional, los departamentos de Energía y de Estado.

Trump retuvo documentos relacionados con la defensa nacional que estaban clasificados en los niveles más altos, y algunos eran tan confidenciales que requerían un manejo especial, según la acusación.

Walt Nauta, asistente de Trump, encontró documentos clasificados en diciembre de 2021 que se habían derramado de las cajas en el piso de la sala de almacenamiento en Mar-a-Lago.

Nauta le envió un mensaje de texto a otro empleado de Trump: "Abrí la puerta y encontré esto", incluidas dos fotografías de los documentos derramados. Al menos una de las fotografías, mostradas en la acusación, contenía información clasificada.

El exmandatario almacenó documentos "en un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y una sala de almacenamiento".

Una foto incluida en el expediente judicial muestra unas 30 cajas en un baño hacinadas alrededor de un inodoro y junto a una ducha con un candelabro colgando encima.

"En dos ocasiones en 2021, Trump mostró documentos clasificados a otros".

En un caso, Trump le mostró a un escritor, a un editor y a dos miembros de su personal que carecían de autorización de seguridad una copia de un "plan de ataque" que, según una grabación de Trump, describió como "altamente confidencial", dice la acusación.

En segunda instancia, Trump mostró a dos miembros de su comité de acción política, ninguno de los cuales tenía autorización de seguridad, un "mapa clasificado relacionado con una operación militar", alega la acusación.

Ambos incidentes ocurrieron en el club de golf de Trump en Nueva Jersey, lo que significa que los documentos habrían sido transportados ahí desde Florida.

Después de que los federales lo citaron para su devolución, supuestamente le dijo a uno de sus abogados:

"No quiero que nadie mire, no quiero que nadie mire en mis cajas, realmente no quiero, no quiero que mires en mis cajas", dijo Trump, como se relata en la acusación, que cita cómo uno de los abogados había "memorizado" la conversación.

"Bueno, ¿qué pasa si nosotros... qué sucede si simplemente no respondemos en absoluto o no jugamos a la pelota con ellos?", se supone que declaró el exmandatario.

La acusación también cita a Trump supuestamente diciendo: "¿No sería mejor si les dijéramos que no tenemos nada aquí?". y, "Pues mira, ¿no es mejor si no hay documentos?".

Además, según la acusación, Trump sugirió "que su abogado oculte o destruya los documentos solicitados por la citación del Gran Jurado".

"El propósito de la conspiración era que TRUMP se quedara con documentos clasificados que se llevó consigo de la Casa Blanca y los ocultara y ocultara a un gran jurado federal", se lee en la acusación.

Las cajas se almacenaron inicialmente en un salón de baile en Mar-a-Lago, alegaron los fiscales, antes de que el asistente de Trump, Walt Nauta, trasladara algunas de las cajas a un centro de negocios en la propiedad en marzo de 2021.

Según la acusación, dos personas que trabajaban para Trump discutieron por mensaje de texto si podían mover cajas que contenían documentos clasificados.

Nauta dijo falsamente que no estaba al tanto de documentos llevados a la residencia de Trump para su revisión antes de que el expresidente entregara 15 cajas a los Archivos Nacionales en 2022, alega la acusación. Pero el propio Nauta había ayudado a mover cajas desde el depósito hasta la residencia de Trump, según los fiscales.