Putin interfiere en guerra de Irán

Moscú, Rusia.- El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió la "heroica" lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.

"Vemos qué valiente y heroicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía", dijo Putin en la reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial de San Petersburgo.

Araqchí llegó a la segunda ciudad rusa procedente de Islamabad, donde abordó con los mediadores pakistaníes las condiciones que exige Teherán para la continuación del diálogo con Estados Unidos.

Putin dejó claro que la paz en Oriente Medio debe responder a los intereses de "todos los pueblos de la región", lo que incluye a los países del Golfo Pérsico, que se han quejado durante los últimos dos meses a Moscú por los ataques iraníes.

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"Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue cuanto antes. Usted conoce bien nuestra postura", dijo.

Por su parte, Araqchí aseguró que Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el fin de semana el viaje de sus emisarios a Islamabad.

"Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que él (Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad", dijo Araqchí.

Cuando el periodista le preguntó qué piensa de que el presidente estadounidense se considere "el ganador" de esta guerra, el diplomático iraní respondió: "¿Entonces, por qué propone negociaciones?".