Putin ordena preparativos ante posible reinicio de pruebas nucleares en respuesta a Trump

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus funcionarios el miércoles presentar planes para una posible reanudación de pruebas nucleares en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump la semana pasada, que parecieron sugerir que Estados Unidos reiniciará sus propias pruebas atómicas.

Hablando en una reunión con su Consejo de Seguridad, Putin reafirmó su declaración anterior de que Moscú solo reiniciará las pruebas nucleares si Estados Unidos lo hace primero. Pero dirigió a los ministerios de defensa y relaciones exteriores y a otras agencias gubernamentales a analizar las intenciones de Washington y elaborar propuestas para reanudar las pruebas.

El 30 de octubre, Trump pareció indicar que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en tres décadas, diciendo que sería en una "base igualitaria" con Rusia y China.

Sin embargo, el secretario de Energía norteamericano Chris Wright aclaró el domingo que las pruebas ordenadas por Trump no incluirán explosiones nucleares.

Trump hizo el anuncio en las redes sociales mientras estaba en Corea del Sur, días después de que Putin anunciara pruebas exitosas del misil de crucero y el dron submarino, ambos con capacidad nuclear y propulsión nuclear. El elogio de Putin a las nuevas armas, que afirmó no pueden ser interceptadas, parece ser otro mensaje a Trump de que Rusia se mantiene firme en sus demandas maximalistas para resolver el conflicto en Ucrania.

Estados Unidos también ha probado regularmente armas con capacidad nuclear, pero no ha detonado las armas desde 1992. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó pero no ratificó, ha sido cumplido desde su adopción por todos los países poseedores de armas nucleares, siendo Corea del Norte la única excepción.

Putin en 2023 firmó una ley que revoca la ratificación de una prohibición global de pruebas nucleares, que Moscú dijo era necesaria para ponerse a la par con Estados Unidos. La prohibición global de pruebas fue firmada por el presidente Bill Clinton pero nunca ratificada por el Senado norteamericano.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad del miércoles, el ministro de Defensa Andrei Belousov informó a Putin sobre los esfuerzos de Estados Unidos para modernizar sus arsenales atómicos, argumentando que junto con una posible reanudación de las pruebas nucleares por parte de Washington, "aumentan significativamente el nivel de amenazas militares para Rusia".

Belousov sugirió que Moscú comience de inmediato los preparativos para pruebas nucleares en el archipiélago ártico de Novaya Zemlya. Añadió que el sitio, donde la Unión Soviética probó por última vez un arma nuclear en 1990, estaba listo para reanudar rápidamente las explosiones.

El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General del ejército, también abogó por comenzar rápidamente los preparativos para las pruebas.

"Si no tomamos medidas apropiadas ahora, perderemos el tiempo y la oportunidad de responder rápidamente a las acciones de Estados Unidos, ya que se tarda de varios meses a varios años en prepararse para las pruebas nucleares, dependiendo de su tipo", declaró Gerasimov .

Después de escuchar a los líderes militares y otros altos funcionarios, quienes señalaron las señales contradictorias de Washington sobre la posibilidad de reanudar las pruebas, Putin ordenó a las agencias gubernamentales "reunir información adicional sobre el tema, analizarla dentro del marco del Consejo de Seguridad y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos en los preparativos para pruebas de armas nucleares".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizó que Putin no ordenó el inicio de los preparativos para pruebas nucleares y por ahora solo ordenó a los funcionarios analizar si es necesario comenzar dicho trabajo. Dijo en declaraciones recogidas por la agencia estatal Tass que Moscú necesita comprender completamente las intenciones de Estados Unidos antes de tomar más decisiones.