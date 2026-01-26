Qatar anuncia millonarias inversiones para mejorar el sector eléctrico en Líbano

BEIRUT (AP) — Qatar anunció el lunes inversiones en Líbano por valor de cientos de millones de dólares para mejorar el sector eléctrico de la atribulada nación y para continuar apoyando a las fuerzas armadas libanesas y el retorno de refugiados sirios.

El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, anunció las inversiones del Fondo de Qatar para el Desarrollo tras reunirse con el primer ministro Nawaf Salam y el presidente Joseph Aoun en Beirut.

Líbano ha estado mejorando sus relaciones con los países del golfo ricos en petróleo tras años de tensiones por la amplia influencia que el grupo político-militar Hezbollah tenía en la pequeña nación. Hezbollah fue debilitado por una guerra de 14 meses con Israel, y el grupo respaldado por Irán recientemente llamó a Arabia Saudí a abrir una nueva era en las relaciones.

Durante años, Qatar ha sido visto como un país amigo de Líbano y un mediador en crisis políticas nacionales e internacionales. Doha también es un socio en los consorcios para la exploración de gas en alta mar de Líbano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Líbano, desde finales de 2019, ha estado en una crisis fiscal histórica tras décadas de corrupción y mala gestión por parte de la clase gobernante del país.

Al-Khulaifi anunció que Qatar otorgará una subvención de 40 millones de dólares al sector eléctrico y otros 360 millones de dólares para proyectos en el sector que, según se dijo, beneficiarán a 1,5 millones de personas.

Qatar ha intentado en el pasado mejorar el sector eléctrico de Líbano, sin éxito. Esta vez, el presidente de Líbano, quien fue elegido el año pasado, y un primer ministro recién nombrado han prometido luchar contra la corrupción.

La empresa estatal de electricidad de Líbano es una de las mayores fuentes de deuda del país, perdiendo alrededor de 40.000 millones de dólares en las últimas décadas con una abultada nómina y una infraestructura obsoleta. La empresa proporciona solo unas pocas horas de electricidad cada día, y el Estado hasta hace un año había tomado anticipos del Banco Central cuando se agotaba el combustible diésel.

La mayoría de los hogares y negocios en Líbano dependen de generadores privados altamente costosos que son una de las principales causas de contaminación en la nación mediterránea.

El funcionario qatarí declaró que su país ayudará con el retorno de los refugiados sirios desde Líbano, comenzando con el retorno de 100.000 personas a un costo inicial de 20 millones de dólares. Al-Khulaifi indicó que a los refugiados se les garantizará una vivienda adecuada además de pagos que cubran su alimentación y medicinas durante tres meses.

Agregó que el gobierno sirio, que tiene relaciones cercanas con Qatar, facilitará el retorno.

El ministro de Asuntos Sociales de Líbano, Haneen Sayed, apuntó a principios de este mes que medio millón de refugiados sirios regresaron a casa en 2025.

El conflicto en Siria desplazó a la mitad de la población del país antes de la guerra, que era de 23 millones, durante 14 años. Líbano acogió a unos 1,5 millones de refugiados, que en un momento representaron aproximadamente una cuarta parte de sus seis millones de habitantes, con muchos entrando de contrabando a través de la frontera y no registrados con la ONU.

Al-Khulaifi añadió que Qatar continuará su apoyo al ejército libanés al considerar que "esta institución es la base para la seguridad y estabilidad en el país".