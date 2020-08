¿Qué países solicitan prueba negativa de Covid-19?

La pandemia mundial de coronavirus terminó transformando la vida entera de las personas, incluidas aquellas que son afectas a los viajes, pues a causa de este virus el traslado internacional se ha visto frenado.

Algunos países que no han abierto por completo sus fronteras y los que ya han decidido reabrir el acceso al turismo aplican diversas medidas sanitarias para evitar contagios.

En Destinos te decimos cuáles son los lugares turísticos que solicitan pruebas negativas de Covid-19 para ingresar a su territorio.

Alaska

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el gobernador de Alaska, para poder acceder a este estado de EEUU se ha estipulado un nuevo protocolo de viaje, el cual destaca por la integración de la solicitud de una prueba negativa de Covid-19 que los viajeros interesados en visitar dicho destino deben presentar.

Estas pruebas tienen que haberse realizado en un periodo no mayor de 72 horas previas al viaje, y una vez que el viajero haya llegado a Alaska, deberá realizarse una segunda prueba de Covid-19, entre 7 y 14 días después de su llegada.

China

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado el 22 de julio que afirma que, a partir del 20 de julio de 2020, la Administración de Aviación Civil de China requiere que todas las personas que provengan del extranjero presenten una prueba que indique que no tienen coronavirus.

La prueba debe haberse realizado dentro de un periodo de cinco días naturales previos a la fecha de viaje, y únicamente puede ser expedida por instituciones de salud designadas o reconocidas por las Embajadas y Consulados de China en el extranjero.

Ecuador

De acuerdo con el sitio oficial de LATAM Airlines, ya que Ecuador mantiene abiertas las fronteras para nacionales, residentes y turistas exranjeros, los viajeros deben cumplir con un APO (Aislamiento Preventivo Obligatorio) y presentar una prueba negativa de Covid-19.

Los pasajeros en vuelos entre Guayaquil y Quito deben presentar esta prueba que haya sido realizada dentro de las 72 horas previas al viaje.

Mientras, los pasajeros con destino a las Islas Galápagos, deben presentar, antes de ingresar a las salas de embarque, la misma prueba pero realizada con un periodo máximo de 96 horas previas.

República Dominicana

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de la Presidencia de República Dominicana, a partir del jueves 30 de julio se comenzó a solicitar a todos los viajeros que desearan ingresar a este país caribeño un resultado negativo de la prueba Covid-19 que debe ser emitida dentro de los últimos cinco días.

Conviene destacar que, en caso de no disponer de este resultado, el personal gubernamental realizará una prueba rápida sin costo adicional para el pasajero. Y si una persona da positivo o muestra síntomas de coronavirus, deberá aislarse en centros autorizados destinados a dicho fin.

Puerto Rico

De acuerdo con el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, dentro de la rúbrica de reglas para viajar a este destino, destacan el uso obligatorio de mascarilla y la entrega de un resultado negativo de la prueba molecular de Covid-19, misma que debió haber sido realizada en un máximo 72 horas antes de llegar a la isla.

Y en caso de que algún viajero llegue sin la prueba, este deberá guardar cuarentena obligatoria por 14 días y realizarse la prueba correspondiente en un laboratorio de Puerto Rico.