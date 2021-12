¿Quién es Thomas Massie, el republicano que pidió "municiones" a Santa?

Thomas Harold Massie, el republicano que causó polémica al subir a Twitter una foto de él con su familia, todos armados con rifles, y pidiendo municiones a Santa, es un acérrimo defensor del derecho a portar armas.

De 50 años, ha sido representante por el 4 distrito de Kentucky desde 2012. Antes fue juez en el condado de Lewis. Tiene una maestría en Ingeniería Mecánica por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Massie está compitiendo para la reelección por el distrito 4 de Kentucky en las elecciones de mayo de 2022.

Es un escéptico del cambio climático, y esta postura lo ha llevado a enfrentarse con figuras como John Kerry, cuya postura al respecto calificó de "seudociencia". Incluso patrocinó un proyecto de ley para abolir la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Massie está estrechamente asociado al ala libertaria del partido republicano, y en un férreo defensor de la Segunda Enmienda que protege el derecho a tener y portar armas. Por ello, se ha opuesto a cualquier iniciativa de control de armas, señalando que eso no evitará las masacres escolares. En 2018, votó en contra del Acta para Detener la Violencia en las Escuelas, y en diversas ocasiones ha votado en contra de ampliar las revisiones de antecedentes que se hacen a los compradores de armas.

La foto que subió a Twitter causó mayor polémica porque días antes ocurrió una masacre en una escuela en Michigan en la que un joven de 15 años, identificado como Ethan Crumbley, mató a cuatro alumnos e hirió a otras siete personas.

Crumbley llevaba una pistola semiautomática modelo Sig Sauer de 9 milímetros, que fue comprada por el padre del adolescente como un regalo para él. Tanto el padre como la madre están detenidos.

En abril pasado, Massie, copresidente del Caucus por la Segunda Enmienda en el Congreso 117, introdujo una iniciativa para reducir la edad en la que es posible comprar armas en el estado, de 21 a 18.

"¿Por qué a una madre soltera de 20 años se le niega el derecho a defenderse ella y sus hijos?", cuestionó el legislador al presentar la "El Acta sobre la Segunda Enmienda para todo Votante Registrable", o SAFER Voter Act, por sus siglas en inglés.

Añadió que "los jóvenes de 18, 19 y 20 años son considerados adultos y pueden votar sobre importantes asuntos de política pública. También pueden participar en contratos empresariales, casarse y server en el ejército. Como adultos, estos estadounidenses no deben ser privados de sus derechos constitucionales básicos":

La iniciativa cuenta con el apoyo de la ONG Gun Owners of America (GOA), enfocada en proteger el derecho a tener y portar armas, así como de la National Association for Gun Rights (NAGR), el segundo grupo por el derecho a portar armas más grande de Estados Unidos. Según la NAGR, "negar a las personas de 18, 19 y 20 años la capacidad de comprar un arma, sólo por su edad, es discriminación".

Massie forma parte de los comités sobre el Sistema Judicial, Crimen, Terrorismo y Seguridad Nacional, Cortes, Propiedad Intelectual e Internet, entre otros.

En el tema de Norcorea, es partidario de un acercamiento; también ha sido una de las voces a favor de sacar las tropas de Afganistán, Siria y Yemen. "Deberíamos trabajar para sacar a nuestro ejército de estos conflictos donde los intereses vitales de Estados Unidos no están en juego. Hacerlo evitaría una mayor pérdida de vidas de soldados estadounidenses y civiles inocentes en el extranjero", señaló en una entrevista en 2018.