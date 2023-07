Quién reemplaza al primer ministro de Israel si no puede ejercer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue hospitalizado de urgencia, al parecer debido a un desmayo y un golpe en la cabeza. Con él en el hospital, surge la pregunta: ¿Quién lo reemplaza si no puede ejercer?

"Netanyahu llegó hace poco al Centro Médico Sheba. Se encuentra en buen estado y está sometiéndose a una evaluación médica", señaló un comunicado de la oficina del primer ministro, sin dar más detalles. El médico de Netanyahu, Tzvi Berkovitz, aseguró que la condición del premier es "buena y estable".

En caso de emergencia médica, o de que el primer ministro del país no pueda ejercer el cargo, la ley marca el procedimiento a seguir.

En principio, explica el diario Jerusalem Post, el gobierno israelí tiene un cargo conocido como primer ministro en funciones. Esta persona es quien ocuparía el puesto de primer ministro en caso de enfermedad, ausencia del país o incluso fallecimiento.

Sin embargo, Netanyahu no ha designado un sustituto en los últimos años, por lo que, en caso de que no pudiera desempeñar sus funciones por razones médicas, no habría primer ministro en funciones que lo releve.

Según la Ley Fundamental del Gobierno, en caso de que el primer ministro no pueda ocupar su cargo temporalmente y ninguno de los ministros ostente el título de primer ministro en funciones, el gobierno debe convocar y elegir un primer ministro en funciones de entre los ministros ya existentes.

Otra opción, indica el Post, es que el primer ministro notifique al gobierno, en un plazo determinado, de un sustituto temporal de su elección. Fue esta opción la que eligió Netanyahu en enero de este año cuando se sometió a un procedimiento médico que requirió que fuera sedado, seleccionando al ex ministro Aryeh Deri para que le sustituyera temporalmente.

En octubre pasado, Netanyahu fue hospitalizado en el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén después de sentirse mal mientras rezaba en una sinagoga. Fue dado de alta a la mañana siguiente después de someterse a exámenes y permanecer toda la noche en observación.

líder del partido derechista Likud, Netanyahu es quien ha ostentado el cargo de primer ministro de Israel por más tiempo: 15 años. Su hospitalización se produce en medio de renovadas tensiones en la región. Este mismo sábado, las fuerzas israelíes repelieron a un grupo de libaneses que cruzó la frontera.

Además, la reforma judicial que impulsa el gobierno para dar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia tiene indignada a la población, e incluso los reservistas de las fuerzas especiales anunciaron un paro.